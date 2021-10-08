Việt Nam bắt đầu tiến hành việc nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19

Tin y tế 08/10/2021 11:29

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết việc tiếp cận nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác của Chính phủ.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, Bộ Ngoại giao đã sớm chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu về tình hình phát triển các loại thuốc điều trị Covid-19 trên thế giới, đồng thời thông tin và hỗ trợ Bộ Y tế trong việc tiếp cận một số loại thuốc điều trị tiềm năng được đánh giá là có hiệu quả cao để xem xét nghiên cứu và thử nghiệm sử dụng tại Việt Nam.

Vào chiều 7/10 người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay việc tiếp cận nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai trong thời gian tới.

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Thuốc trị Covid-19 dạng viên molnupiravir - Ảnh: Reuters

Trước đó, Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Somsak Akksilp cho biết rằng nước Thái Lan đang đàm phán với hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ mua 200.000 liều thuốc kháng virus đang thử nghiệm để điều trị Covid-19, được gọi là molnupiravir. Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia cũng cho biết đang đàm phán để mua kháng virus molnupiravir của Merck, trong khi Philippines đang tiến hành thử nghiệm thuốc này.

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Việt Nam sẽ hợp tác để sản xuất thuốc trị Covid-19 - Ảnh: Internet

Việc các nước gấp rút đặt mua thuốc Covid -19 của Merck diễn ra sau khi dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng tạm thời công bố ngày 1/10 cho thấy nó có thể giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong cho những bệnh nhân có nguy cơ mắc Covid -19 nặng.

Các nước châu Á muốn đảm bảo nguồn cung thuốc điều trị Covid-19 sớm sau khi chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung vaccine khan hiếm trên toàn cầu khiến việc triển khai tiêm chủng bị chậm tiến độ.

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Từ khóa:   thuốc điều trị Covid-19 ngăn ngừa virus corona Bộ Y tế

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