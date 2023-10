Sau thời gian triển khai dạy học trực tuyến, học sinh TP.HCM có thể trở lại trường từ tháng 1/2022

"Số bệnh nhân mắc Covid-19 đang giảm mỗi ngày. Thành phố thực hiện cuốn chiếu dần để kết thúc nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với các cơ sở trường học. Dự kiến đến giữa tháng 11, cơ sở vật chất sẽ được bàn giao cho các trường. Như vậy, ngành giáo dục có hơn 1 tháng để sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh trở lại", ông Hiếu chia sẻ.

Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10 - Ảnh: Internet

Hiện nay, hai trường ở xã đảo Thạnh An là Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10. Sở GD&ĐT TP.HCM đã có đoàn khảo sát các tiêu chí an toàn của 2 trường.

Sở đã yêu cầu 2 trường xử lý thêm một số nội dung phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh. Kế hoạch của Cần Giờ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 với tổng số 242 em và 60 giáo viên. Số lượng này đảm bảo đủ điều kiện an toàn để có thể dạy và học trực tiếp.