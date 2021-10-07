Sau thời gian triển khai dạy học trực tuyến, học sinh TP.HCM có thể trở lại trường từ tháng 1/2022

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, chiều 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết học sinh TP.HCM đang học trực tuyến . Đến nay, tỷ lệ học trực tuyến khá cao, khối tiểu học trên 97%, THPT trên 99%.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu lên quan điểm rằng học kỳ II năm học 2021-2022, học sinh ở TP.HCM có thể đến lớp nếu được UBND TP.HCM cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.

Sau thời gian triển khai dạy học trực tuyến, Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định hoạt động dạy học còn nhiều khó khăn vì số lượng quá lớn (hơn 1,3 triệu học sinh). Các em đăng nhập cùng lúc khiến hệ thống bị tê liệt, thiết bị gặp khó khăn. Sở đã có văn bản gửi các đơn vị đề nghị tăng băng thông phục vụ dạy và học. Tuy nhiên, cơ sở vật chất khó được cải thiện trong bối cảnh dịch này. Vậy nên, sở đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, ĐH Quốc gia TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung hỗ trợ để tăng thêm máy chủ, băng thông đáp ứng yêu cầu truy cập hệ thống dữ liệu ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, cơ sở vật chất khó được cải thiện.

"Số bệnh nhân mắc Covid-19 đang giảm mỗi ngày. Thành phố thực hiện cuốn chiếu dần để kết thúc nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với các cơ sở trường học. Dự kiến đến giữa tháng 11, cơ sở vật chất sẽ được bàn giao cho các trường. Như vậy, ngành giáo dục có hơn 1 tháng để sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh trở lại", ông Hiếu chia sẻ.

Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10 - Ảnh: Internet

Hiện nay, hai trường ở xã đảo Thạnh An là Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10. Sở GD&ĐT TP.HCM đã có đoàn khảo sát các tiêu chí an toàn của 2 trường.

Sở đã yêu cầu 2 trường xử lý thêm một số nội dung phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh. Kế hoạch của Cần Giờ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 với tổng số 242 em và 60 giáo viên. Số lượng này đảm bảo đủ điều kiện an toàn để có thể dạy và học trực tiếp.