Do áp lực học online tại gia, nữ sinh Hà Thành trầm cảm, tự ý rạch tay chằng chịt

Thoe chia sẻ thông tin từ Infonet, các bệnh viện, khoa chuyên thần kinh, số người đến khám sức khỏe tâm thần gia tăng hơn bình thường sau khi Hà Nội nới lỏng các biện pháp chống dịch. Trong đó, nhóm tuổi vị thành niên, thanh niên chiếm tỷ lệ cao nhất. Đa số các em đến khám đều chung một nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc phải ở nhà lâu ngày. Đặc biệt, trường hợp bị rối loạn lo âu, trầm cảm khá nặng, đến mức tự hành hạ cơ thể mình.

Bác sĩ Trần Thị Sáu - Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương) cho biết: “Một nữ sinh năm nay lên lớp 12 ở Hà Nội đến khám vì có hành vi gây tổn thương trên cơ thể. Cụ thể, nữ sinh này dùng dao cắt tay chảy máu, đáng nói là hành vi này lặp đi lặp lại chứ không phải là lần đầu tiên”.