3 tỉnh miền Trung thống nhất 'nối lại' đường bay đến TP.HCM và một số tỉnh, thành trong nước

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa là 3 tỉnh miền Trung đầu tiên thống nhất với Cục Hàng không "mở cửa" đường bay đến TP.HCM và một số tỉnh, thành trong nước.

Theo chia sẻ thông từ Zing, vào ngày 5/10, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định xác nhận đã đồng ý với kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa đi và đến Cảng hàng không Phù Cát như đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT). Cụ thể, địa phương này thống nhất mở lại ba đường bay với tần suất khai thác: Bình Định - TP.HCM (5 chuyến khứ hồi/ngày), Bình Định - Hà Nội (5 chuyến khứ hồi/ngày), Bình Định - Hải Phòng (1 chuyến khứ hồi/ngày). UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định - Ảnh: Zing Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cũng thống nhất với Cục Hàng không Việt Nam về phương án khai thác vận tải hàng không giai đoạn 1 như đã nêu trong kế hoạch. Chặng Phú Yên - Hà Nội sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi/ngày và chặng Phú Yên - TP.HCM khai thác 4 chuyến khứ hồi/ngày. Thời điểm bắt đầu khai thác theo đề xuất của Cục Hàng không từ ngày 5/10. Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã có văn bản thống nhất kế hoạch khai thác đường bay thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn 1 (dự kiến áp dụng từ 5/10 và kéo dài không quá 10 ngày) mỗi ngày sẽ có 20 chuyến bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh kết nối Khánh Hòa với Nghệ An, Thanh Hóa, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Sân bay Tuy Hòa tỉnh Phú Yên - Ảnh: Internet Trong khi đó, UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Cục Hàng không cho tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần chặng TP.HCM - Hà Nội để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Hiện Cục Hàng không cũng đã nhận được văn bản của tỉnh Gia Lai chưa đồng tình mở đường bay từ ngày 5/10. Sau ngày 15/10, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tỉnh này sẽ kiến nghị khai thác bay trở lại. Các tỉnh, thành còn lại chưa gửi văn bản phản hồi đến Cục Hàng không. Để khôi phục hoạt động bay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngày 1/10, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản xin ý kiến các địa phương về kế hoạch khai thác đường bay nội địa thường lệ, dự kiến áp dụng từ 5/10. Cục Hàng không đã lên danh sách tần suất cụ thể cho 20 sân bay tại 19 địa phương (riêng Kiên Giang có 2 sân bay).

Quận đầu tiên tại TP.HCM hoàn thành việc tiêm 'phủ' vaccine cho người dân trên 18 tuổi Sau hơn một tháng thực hiện tăng tốc tiêm bao phủ vắc-xin mũi 2 phòng COVID-19, đến chiều 3/10, quận Phú Nhuận đã hoàn thành cơ bản việc tiêm phủ vắc-xin cho người dân trên 18 tuổi tại địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tinh-mien-trung-thong-nhat-noi-lai-duong-bay-den-tphcm-va-mot-so-tinh-thanh-trong-nuoc-428842.html