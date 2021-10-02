Bé trai 3 tuổi bị bỏng thực quản do nuốt pin cúc áo, chuyên gia cảnh báo các bậc phụ huynh điều quan trọng về 'thời gian vàng'

Một bé bé trai nuốt phải viên pin cúc áo được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng thực quản bỏng nặng. Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh điều cần lưu ý đặc biệt.

Mới đây, một sự việc hy hữu đã xảy ra với bé trai P.T (SN 2018, ở Tiền Giang) khi bé nuốt phải viên pin cúc áo. Bé trai được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng thực quản bỏng nặng. Ngay sau khi tiếp nhận, Bác sĩ Lê Đức Lộc và ê kíp tức tốc xét nghiệm Covid-19 cho bé và soi gắp viên pin kẹt ngay cơ thắt thực quản trên trong đêm 25/9. Viên pin khiến trẻ nóng rát sau xương ức, liên tục nhợn ói và khóc thét trước đó, trong lúc cả nhà hoang mang không biết trẻ đã nuốt thứ gì vào họng.

Các bác sĩ soi gắp viên pin kẹt ngay cơ thắt thực quản - Ảnh: BVCC Theo bác sĩ Trần Dư Khương, khoa Hồi sức ngoại, chia sẻ: "Đường thở đang phù nề phản ứng, đường ăn bỏng, đã loét hẹp hết 1/3 trên thực quản, đang được đặt sonde hỗng tràng theo dõi sát, nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng và thậm chí thủng rất cao". Bé nuốt phải viên pin cúc áo khiến thực quản bị bỏng nặng - Ảnh BVCC Bác sĩ Khương giải thích thêm: "Khi nuốt phải, pin cúc áo có thể gây bỏng mô nghiêm trọng và thương tật suốt đời trong vòng ít nhất hai giờ. Trong tay của những đứa trẻ tò mò, chúng có thể dễ dàng biến nó thành miệng, mũi hoặc tai. Khi một trong những loại pin lithium này "mắc kẹt" trong cơ thể, nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm tổn thương các động mạch chính hoặc tử vong".



Loại pin mà bé nuốt phải - Ảnh BVCC Bác sĩ khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý kiểm tra các thiết bị hoạt động bằng pin và đảm bảo rằng chúng nằm ngoài tầm tay của trẻ em. Đồng thời, nếu sự việc như trên không may xảy ra, các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống mật ong để giảm biến chứng với liều lượng là 10ml, mỗi 10 phút, tối đa 6 lần. Ngoài ra, trẻ có thể uống Sucrafat với liều lượng là 10ml, mỗi 10 phút, tối đa 3 lần. Song, các bậc phụ huynh không nên áp dụng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi hoặc trường hợp trẻ đã nuốt pin 12 giờ. Lưu ý, trẻ cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian vàng là 2 giờ, bởi vì biến chứng sau này có thể rất khủng khiếp và không lường trước được.

Gói 38.000 tỷ dành người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Những đối tượng nào được nhận hỗ trợ? (Tổ Quốc) - Từ 1/10, Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chính thức có hiệu lực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-3-tuoi-bi-bong-thuc-quan-do-nuot-pin-cuc-ao-chuyen-gia-canh-bao-cac-bac-phu-huynh-dieu-quan-trong-ve-thoi-gian-vang-428374.html