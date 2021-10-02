Phụ huynh làm thế nào để đăng ký đón con mắc kẹt ở quê trở lại TP.HCM?

Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 100.000 học sinh kẹt ở các tỉnh thành khi về quê nghỉ hè hoặc được cha mẹ gửi về quê tránh dịch COVID-19. Bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh nóng lòng đón con trở lại thành phố vì việc học online ở quê gặp nhiều khó khăn bất tiện do thiếu thiết bị, đường truyền yếu, không có người kèm cặp,...

Theo thông tin của Tuổi trẻ, mới đây, Sở Giao thông vận tải TP.HCM công bố hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn từ ngày 1/10, trong đó có nội dung người dân TP.HCM có thể đăng ký đón con đang kẹt ở quê trở lại thành phố.

Trong đơn trình bày lý do, kế hoạch đi lại (hoàn cảnh, thời gian, phương tiện, số lượng người theo danh sách chi tiết...). Sở sẽ xem xét giải quyết và thông báo kết quả qua email trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được đơn.

Theo hướng dẫn mới nhất của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, từ ngày 1/10, người dân có thể đăng ký đón con từ các tỉnh về lại thành phố. Để đăng ký, người dân làm đơn đề nghị (mẫu đơn tại đây) kèm theo bản chụp giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan; giấy tờ chứng minh, sau đó gửi đến sở qua hộp thư điện tử: sgtvt@tphcm.gov.vn.

Khi nộp đơn, người dân cần ghi rõ thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email cá nhân trong đơn để phối hợp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết. Trong trường hợp được chấp thuận, người dân tự in công văn trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố hoặc mang theo bản điện tử trên thiết bị di động để sử dụng khi đi trên đường.

Mẫu đơn đề nghị theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: Tuổi trẻ

Về phương tiện đi lại, người dân có thể đi bằng phương tiện vận tải khách liên tỉnh (đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không); trường hợp đi bằng xe ôtô cá nhân phải có giấy tờ hợp pháp và còn thời hạn đăng kiểm.

Về quy định, người lái xe và người đi cùng (để đón trẻ) phải đáp ứng các yêu cầu: nguyên tắc 5K, người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm vắc xin ít nhất 1 mũi sau 14 ngày (điều kiện này không áp dụng đối với người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành khác trở về TP); có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế (test nhanh hoặc PCR).

Lái xe và người đi cùng trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế qua địa chỉ: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc ứng dụng VNEID. Lưu ý: người dân không đi lại bằng xe môtô, xe gắn máy.

Ngoài ra, ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho hay, người dân thuộc nhóm trường hợp cấp bách cũng có thể đi chung xe. Thay vì làm đơn từng người, người dân có thể gửi danh sách đi chung, số lượng người, loại phương tiện vận chuyển...

Ngoài đón con, người dân có nhu cầu đi từ TP.HCM đến các tỉnh thành và ngược lại trong một số trường hợp cấp thiết (đưa đón người bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai; thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài và một số trường hợp cấp bách khác; người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP) cũng làm theo hướng dẫn trên.