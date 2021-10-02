1.300 người dân được lực lượng chức năng hỗ trợ từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây

Tại họp báo, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin về tình trạng người dân tự phát kéo về các chốt cửa ngõ thành phố để về quê trong ngày 30/9.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM , chiều 1/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo ông Giang, khi phát hiện người dân tụ tập đông người tại các chốt cửa ngõ, lực lượng Công an TP.HCM đã phối hợp với các sở ngành và địa phương tuyên truyền, vận động người dân ở lại, cùng tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế của thành phố.

Thượng tá Giang cho biết, tính đến 14 giờ chiều nay, các lực lượng đã hỗ trợ giải quyết cho 1.300 người dân từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây "Bà con rất phấn khởi", ông Giang nói.

Các lực lượng cũng phát loa yêu cầu bà con tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K, đảm bảo các qui định an toàn phòng chống dịch.

"Trong đoàn bà con tập trung về quê có rất nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai… nên việc di chuyển tập trung qua các điểm đông đúc thì nguy cơ rất cao", ông Giang nói.

Sau khi tuyên truyền, vận động và bà con vẫn nhất quyết về quê, Thượng tá Giang cho biết lực lượng Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để phân chia đoàn các đoàn và phát phiếu, thu thập thông tin nhân thân, kèm theo đó là yếu tố dịch tễ như tiêm vaccine, test nhanh Covid-19…

Sau khi phân thành từng nhóm, Sở Giao thông vận tải và Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng chức năng đã điều xe buýt để chở người và phương tiện của người dân về quê. Xe CSGT sẽ dẫn đường đưa người dân về địa phương để tiếp nhận, xử lý.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, cho biết bất kỳ người dân nào đến TP.HCM từ học tập, làm việc, du lịch... thành phố đều trân trọng đón tiếp và chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất khi ở tại thành phố.

"Đối với việc người dân tụ tập về quê tự phát đêm qua, thành phố cảm thấy có trách nhiệm và sự chăm lo chưa thật sự chu đáo. thành phố xin trân trọng mời bà con ở lại để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố", ông Hải nói.

Theo ông Hải, hiện tại TP.HCM đã áp dụng Chỉ thị 18, nhiều dịch vụ, cửa hàng, nhà máy bắt đầu hoạt động. thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện, chăm lo cho người lao động như đã từng thực hiện từ trước đến nay. "Đối với nguyện vọng của người dân, thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh, thành đưa bà con về một cách chu đáo. Việc này vừa đáp ứng cho người dân vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của thành phố và các địa phương khác", ông Hải khẳng định.