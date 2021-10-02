Thực hư thông tin một trường đại học ở TP.HCM thông báo sinh viên đi học lại từ ngày 11/10?

Nhiều sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) nhận được email "Thông báo về việc cho sinh viên trở lại trường vào ngày 11/10/2021".

Theo Tuổi trẻ đưa tin, hai ngày qua, nhiều sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM phản ảnh có nhận được email từ nhà trường thông báo về việc cho sinh viên trở lại trường vào ngày 11/10/2021. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin "Sinh viên HUTECH sẽ đi học trực tiếp tại trường từ 11/10/2021" khiến phụ huynh và sinh viên băn khoăn, lo lắng.

Nội dung cụ thể của email gửi đến sinh viên Hutech gây băn khoăn, lo lắng - Ảnh: Tuổi trẻ

Trên các fanpage sinh viên HUTECH, nhiều sinh viên cũng tỏ ra lo lắng về thời gian trở lại trường, một sinh viên cho biết: "TP.HCM ngày 1/10 mới nới lỏng giãn cách, sinh viên đang ở các tỉnh vẫn chưa thể vô lại TP.HCM làm sao đi học được".

Trong khi không ít sinh viên cũng cho hay: "Đã soạn sẵn đồ đạc, hành lý chuẩn bị trở lại TP.HCM để đi học lại".

Liên quan đến thông tin này, chiều 1/10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ThS. Nguyễn Trần Ngọc Phương - Phó trưởng phòng truyền thông trường Hutech cho biết, hai ngày qua nhà trường cũng nhận được rất nhiều thắc mắc của sinh viên về "thông báo sinh viên chính thức trở lại trường" này. Ông Phương lưu ý:

"Tuy nhiên, HUTECH khẳng định điều này là không đúng. Email gửi thông báo đến sinh viên nêu trên do ai đó tạo được tên, tự gắn logo của trường chứ không phải email của nhà trường. Nhà trường hiện chưa có bất kỳ thông báo nào liên quan đến thời gian sinh viên chính thức trở lại trường. Các thông báo về việc đi học trực tiếp sẽ được thông tin trên website trường và fanpage của trường".

TP.HCM: Hai trường dự kiến đón học sinh trở lại lớp từ ngày 11/10 Sáng 30/9, đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM đã kiểm tra các phương án an toàn trường học sau khi huyện Cần Giờ đề xuất thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-thong-tin-mot-truong-dai-hoc-o-tphcm-thong-bao-sinh-vien-di-hoc-lai-tu-ngay-11-10-428288.html