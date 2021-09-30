TP.HCM: Hai trường dự kiến đón học sinh trở lại lớp từ ngày 11/10

Xã hội 30/09/2021 16:02

Sáng 30/9, đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM đã kiểm tra các phương án an toàn trường học sau khi huyện Cần Giờ đề xuất thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An.

Theo thông tin của Zingnews, thầy Nguyễn Bảo Ngọc - Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh An, cho biết, sáng 30/9, đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM đã kiểm tra các phương án an toàn trường học sau khi huyện Cần Giờ đề xuất thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An. Thầy Ngọc nói:

"Sở chỉ ra một số điểm cần bổ sung, hoàn thiện nên trường chưa thể đón học sinh trở lại vào ngày 4/10 như đề xuất. Dự kiến, ngày 11/10, trường mới có thể triển khai".

Bên cạnh, trường đã có 24/27 giáo viên đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, 3 người còn lại đang mắc kẹt ở tỉnh khác.

Đợt này, trường dự định cho 131 học sinh của 5 lớp (hai lớp 6, hai lớp 9 và một lớp 12) đi học trở lại theo thời khóa biểu 50% học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

TP.HCM: Hai trường dự kiến đón học sinh trở lại lớp từ ngày 11/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như trên, thầy Lê Hữu Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạnh An (xã Thạnh An) cho hay, trường cũng dự kiến từ ngày 11/10 cho học sinh trở lại trường. Đồng thời, trường đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia công tác dạy học trực tiếp.

Ngoài ra, 100% giáo viên của trường Tiểu học Thạnh An đã tiêm vaccine mũi 1, 28/30 người đã tiêm mũi 2. Trường sẽ ưu tiên 112 học sinh khối lớp 1 và 2 trở lại trường trước.

Trước đó, ngày 29/9, UBND huyện Cần Giờ đã có văn bản xin ý kiến Sở GD&ĐT TP.HCM về việc cho học sinh trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An, thuộc xã đảo Thạnh An, đến trường từ ngày 4/10.

Các yếu tố để xác định việc mở cửa trường học, gồm: Địa phương (bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận, huyện) phải được xác định là an toàn theo bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Đội ngũ giáo viên phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Các trường chỉ tổ chức dạy cho học sinh trong địa phương trên tinh thần tự nguyện.

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