Một trường học ở TP.HCM đề xuất cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 4/10

Căn cứ vào tình hình phòng chống dịch, trường này đã đề xuất mốc thời gian cho học sinh đi học trở lại.

Theo VietNamNet đưa tin, ông Nguyễn Bảo Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM cho biết, nhà trường đã đề xuất lên UBND huyện và Sở GD-ĐT về phương án cho học sinh đi học trở lại vào ngày 4/10.

Cụ thể, căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục của Sở GD-ĐT (đang dự thảo) và tiêu chí đánh giá của ngành y tế, Trường THCS-THPT Thạnh An đạt 95 điểm theo thang điểm 100.

rường THCS- THPT Thạnh An - Ảnh: Internet

Mặt khác hiện huyện Cần Giờ hiện là vùng xanh trong công tác chống dịch Covid-19, do vậy nhà trường đã đề xuất phương án cho học sinh trở lại trường và trình lên UBND huyện và Sở GD-ĐT đề chờ phê duyệt. Toàn Trường THPT Thanh An có 293 từ khối 6 đến 12. Nếu được chấp thuận thì nhà trường sẽ cho 131 học sinh lớp 6, 9 và 12 đến trường học tập vào ngày 4/10.

Tuy nhiên, theo ông Ngọc, nếu được chấp thuận thì ngoài học trực tiếp thì các em vẫn sẽ học trực tuyến song song. Trong đó, 50% thời lượng chương trình sẽ học trực tiếp và 50% học trực tuyến. Riêng các khối lớp còn lại tiếp tục học 100% trực tuyến.

Để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19 hàng tuần, nhà trường sẽ đánh giá các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch từ đó có thể xuất việc mở rộng khối lớp đến trường hay giảm lại.

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