'Hậu trường' làm khô mực 'bẩn' trên biển khiến netizen thất kinh, nhiều người khuyên ai hay ăn đừng nên xem

Xã hội 28/09/2021 05:56

Hiện clip phơi khô mực này đang khiến cộng đồng mạng xảy ra tranh luận.

Vệ sinh an toàn thực phẩm có lẽ là một trong những chủ đề luôn được dư luận quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok truyền tay nhau clip ghi lại hình ảnh làm món khô mực khiến cộng đồng mạng chú ý. 

mon kho muc
 Những người ngư dân dẫm đạp lên những con mực khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi với món ăn vặt yêu thích - Ảnh cắt từ clip
mon kho muc
 Những người đàn ông này đi lại trên những con khô mực - Ảnh cắt từ clip

Khô mực là món ăn món ăn vặt thơm ngon và được nhiều người Việt yêu thích. Khô mực thường được nướng và chấm với ớt tương.Tuy nhiên, quy trình làm khô mực thì không hẳn người nào cũng biết và tận mắt chứng kiến.

mon kho muc
Thậm chí, họ còn vô tư đùa giỡn với nhau trên những con mực đang được phơi - Ảnh chụp màn hình

Vì vậy, khi xuất hiện clip làm khô mực của một số ngư dân đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo phán đoán của nhiều người, có lẽ những con mực này vừa được đánh bắt từ dưới biển lên và chuẩn bị đem phơi dưới ánh mặt trời. Nhưng đáng chú ý là hình ảnh những người ngư dân lại liên tục dẫm đạp lên những con mực bên dưới làm ai nấy đều sợ hãi vì quá mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số khác lại cho rằng đây là điều khá bình thường. 

mon kho muc
Cộng đồng mạng xảy ra những ý kiến trái chiều khi xem đoạn clip này - Ảnh chụp màn hình 

Chưa biết clip này được ghi lại tại Việt Nam hay nước ngoài, tuy nhiên "hậu trường" làm khô mực này vẫn đang thu hút sự bàn luận của netizen. 

 

'Lớp học đặc biệt': Tập cai máy thở, tập đi... sự phục hồi của bệnh nhân Covid-19 gây xúc động mạnh

'Lớp học đặc biệt': Tập cai máy thở, tập đi... sự phục hồi của bệnh nhân Covid-19 gây xúc động mạnh

Lớp học đặc biệt này để hỗ trợ những bệnh nhân sau khi được chữa khỏi Covid-19 có thể vận động, hô hấp bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   clip nóng mạng xã hội clip làm khô mực bẩn cộng đồng mạng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số