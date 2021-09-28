'Hậu trường' làm khô mực 'bẩn' trên biển khiến netizen thất kinh, nhiều người khuyên ai hay ăn đừng nên xem

Hiện clip phơi khô mực này đang khiến cộng đồng mạng xảy ra tranh luận.

Vệ sinh an toàn thực phẩm có lẽ là một trong những chủ đề luôn được dư luận quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok truyền tay nhau clip ghi lại hình ảnh làm món khô mực khiến cộng đồng mạng chú ý.

Những người ngư dân dẫm đạp lên những con mực khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi với món ăn vặt yêu thích - Ảnh cắt từ clip

Những người đàn ông này đi lại trên những con khô mực - Ảnh cắt từ clip

Khô mực là món ăn món ăn vặt thơm ngon và được nhiều người Việt yêu thích. Khô mực thường được nướng và chấm với ớt tương.Tuy nhiên, quy trình làm khô mực thì không hẳn người nào cũng biết và tận mắt chứng kiến.

Thậm chí, họ còn vô tư đùa giỡn với nhau trên những con mực đang được phơi - Ảnh chụp màn hình

Vì vậy, khi xuất hiện clip làm khô mực của một số ngư dân đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo phán đoán của nhiều người, có lẽ những con mực này vừa được đánh bắt từ dưới biển lên và chuẩn bị đem phơi dưới ánh mặt trời. Nhưng đáng chú ý là hình ảnh những người ngư dân lại liên tục dẫm đạp lên những con mực bên dưới làm ai nấy đều sợ hãi vì quá mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số khác lại cho rằng đây là điều khá bình thường.

Cộng đồng mạng xảy ra những ý kiến trái chiều khi xem đoạn clip này - Ảnh chụp màn hình

Chưa biết clip này được ghi lại tại Việt Nam hay nước ngoài, tuy nhiên "hậu trường" làm khô mực này vẫn đang thu hút sự bàn luận của netizen.

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