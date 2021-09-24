Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Quận 8, TP.HCM hiện có hơn 100 bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân từng nhiễm Covid-19 , từng điều trị chăm sóc đặc biệt (ICU). Vào khoảng 7h sáng mỗi ngày, các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn những bài tập vận động giúp cải thiện chức năng hô hấp.

Thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 để lại quá nhiều những đau thương không nói thành lời, những mất mát mà chẳng thể nào bù đắp nổi. Những giọt nước mắt lăn dài, có những nỗi đau sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Đó có thể là nỗi đau mất đi người thân, đó có thể là nỗi đau về thể xác khi phải gồng mình chống lại virut và giành sự sống cho bản thân. Trong đau thương ấy, chúng ta vẫn có tin vào sự sống, vào sự hồi phục. Có những người bị nhiễm Covid-19 và may mắn được điều trị khỏi, tuy nhiên sau quá trình chữa trị họ không thể tự vận động, hô hấp bình thường do quá trình điều trị Covid lâu dài. Họ bị teo cơ, cứng khớp, phổi đông đặc… Tại bệnh viện phục hồi chức năng sẽ giúp họ tập luyện ngay tại giường bệnh để cải thiện sức khỏe .

Tại lớp học đặc biệt này, mỗi ngày các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân tập 2 buổi, mỗi buổi 20 phút. Việc vận động kết hợp các kiểu thở sẽ giúp cho phổi của bệnh nhân nhận được nhiều không khí. Độ khó sẽ tăng dần lên mỗi ngày và kỹ thuật viên hướng bệnh nhân bước ra khỏi giường bệnh nhiều hơn.

Bệnh nhân Covid-19 sẽ được đo chỉ số SpO2 mỗi ngày. Tùy theo mức SpO2 của mỗi người mà y bác sĩ hướng dẫn cách tập luyện khác nhau.

Các kỹ thuật viên đến tận giường bệnh để hướng dẫn cho bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Internet

Đối với những bệnh nhân có chỉ số SpO2 thấp, kỹ thuật viên sẽ đến tận giường để hướng dẫn các bệnh nhân cách vận động. Để đạt được hiệu quả trong điều trị, kỹ thuật viên thường xuyên nhắc các bệnh nhân phải duy trì thói quen tập luyện ngay cả khi trên giường. Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp cho bệnh nhân thở tốt hơn và cai được máy thở, chỉ số SpO2 của bệnh nhân sẽ được cải thiện đáng kể.

Khi bệnh nhân có tiến triển tốt, được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và nếu ổn định sẽ được xuất hiện - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, đối với những bệnh nhân từng điều trị Covid-19 nặng sẽ được các bác sĩ, kỹ thuật viên hướng dẫn cử động ngay tại giường bệnh. Y bác sĩ sẽ giúp vỗ rung, dẫn lưu tư thế cho bệnh nhân tống xuất bớt đờm, xoay trở chống loét.

Khi bệnh nhân tiến triển tốt, các y bác sĩ hướng dẫn tập thở và các tư tế từ nằm sang ngồi, từ ngồi sang đứng. Khi bệnh nhân tự đứng được và có chỉ số SpO2 cao thì bệnh nhân được tập bước đi, mỗi lần đi từ 3 đến 6 mét.

Các bác sĩ đang tập mẫu, hướng dẫn bệnh nhân Covid-19 thực hiện các bài tập vận động trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Thể trạng và quyết tâm của mỗi bệnh nhân sẽ quyết định định thời gian xuất viện của chính họ. Khi bệnh nhân đã tương đối ổn định, y bác sĩ sẽ đưa bệnh nhân đến phòng đánh giá các chỉ số phục hồi.

Tại đây, người bệnh sẽ được bác sĩ kiểm tra kỹ và qua nhiều bước để đánh giá tình hình sức khỏe của bênh nhân. Y bác sĩ sẽ đánh giá lại quá trình tiến triển của bệnh nhân về mức độ tổn thương hô hấp, sự trao đổi khí. Đây cũng là khâu cuối cùng kiểm tra lại sức khỏe trước khi bệnh nhân được xuất viện.

Cho đến hiện tại, chúng ta không thể dự đoán được khi nào dịch bệnh COVID-19 sẽ kết thúc. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K của Bộ Y tế để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cùng cộng đồng cùng chung sống an toàn với đại dịch Covid-19 nhé!