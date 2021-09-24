'Lớp học đặc biệt': Tập cai máy thở, tập đi... sự phục hồi của bệnh nhân Covid-19 gây xúc động mạnh

Xã hội 24/09/2021 18:06

Lớp học đặc biệt này để hỗ trợ những bệnh nhân sau khi được chữa khỏi Covid-19 có thể vận động, hô hấp bình thường.

Thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 để lại quá nhiều những đau thương không nói thành lời, những mất mát mà chẳng thể nào bù đắp nổi. Những giọt nước mắt lăn dài, có những nỗi đau sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Đó có thể là nỗi đau mất đi người thân, đó có thể là nỗi đau về thể xác khi phải gồng mình chống lại virut và giành sự sống cho bản thân. Trong đau thương ấy, chúng ta vẫn có tin vào sự sống, vào sự hồi phục. Có những người bị nhiễm Covid-19 và may mắn được điều trị khỏi, tuy nhiên sau quá trình chữa trị họ không thể tự vận động, hô hấp bình thường do quá trình điều trị Covid lâu dài. Họ bị teo cơ, cứng khớp, phổi đông đặc… Tại bệnh viện phục hồi chức năng sẽ giúp họ tập luyện ngay tại giường bệnh để cải thiện sức khỏe.

nhiễm Covid-19
Các bệnh nhân nặng hơn sẽ được các bác sĩ, kỹ thuật viên tới tận giường bệnh để hỗ trợ bài tập vận động - Ảnh: Internet 

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Quận 8, TP.HCM hiện có hơn 100 bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân từng nhiễm Covid-19, từng điều trị chăm sóc đặc biệt (ICU). Vào khoảng 7h sáng mỗi ngày, các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn những bài tập vận động giúp cải thiện chức năng hô hấp.

nhiễm Covid-19
Mỗi ngày các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân tập 2 buổi, mỗi buổi 20 phút nhằm giúp bệnh nhân cải thiện chức năng hô hấp - Ảnh: Internet

Tại lớp học đặc biệt này, mỗi ngày các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân tập 2 buổi, mỗi buổi 20 phút. Việc vận động kết hợp các kiểu thở sẽ giúp cho phổi của bệnh nhân nhận được nhiều không khí. Độ khó sẽ tăng dần lên mỗi ngày và kỹ thuật viên hướng bệnh nhân bước ra khỏi giường bệnh nhiều hơn.

Bệnh nhân Covid-19 sẽ được đo chỉ số SpO2 mỗi ngày. Tùy theo mức SpO2 của mỗi người mà y bác sĩ hướng dẫn cách tập luyện khác nhau.

nhiễm Covid-19
 Các kỹ thuật viên đến tận giường bệnh để hướng dẫn cho bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Internet

Đối với những bệnh nhân có chỉ số SpO2 thấp, kỹ thuật viên sẽ đến tận giường để hướng dẫn các bệnh nhân cách vận động. Để đạt được hiệu quả trong điều trị, kỹ thuật viên thường xuyên nhắc các bệnh nhân phải duy trì thói quen tập luyện ngay cả khi trên giường. Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp cho bệnh nhân thở tốt hơn và cai được máy thở, chỉ số SpO2 của bệnh nhân sẽ được cải thiện đáng kể. 

nhiễm Covid-19
Khi bệnh nhân có tiến triển tốt, được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và nếu ổn định sẽ được xuất hiện - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, đối với những bệnh nhân từng điều trị Covid-19 nặng sẽ được các bác sĩ, kỹ thuật viên hướng dẫn cử động ngay tại giường bệnh. Y bác sĩ sẽ giúp vỗ rung, dẫn lưu tư thế cho bệnh nhân tống xuất bớt đờm, xoay trở chống loét.

Khi bệnh nhân tiến triển tốt, các y bác sĩ hướng dẫn tập thở và các tư tế từ nằm sang ngồi, từ ngồi sang đứng. Khi bệnh nhân tự đứng được và có chỉ số SpO2 cao thì bệnh nhân được tập bước đi, mỗi lần đi từ 3 đến 6 mét.

nhiễm Covid-19
Các bác sĩ đang tập mẫu, hướng dẫn bệnh nhân Covid-19 thực hiện các bài tập vận động trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Thể trạng và quyết tâm của mỗi bệnh nhân sẽ quyết định định thời gian xuất viện của chính họ. Khi bệnh nhân đã tương đối ổn định, y bác sĩ sẽ đưa bệnh nhân đến phòng đánh giá các chỉ số phục hồi.

Tại đây, người bệnh sẽ được bác sĩ kiểm tra kỹ và qua nhiều bước để đánh giá tình hình sức khỏe của bênh nhân. Y bác sĩ sẽ đánh giá lại quá trình tiến triển của bệnh nhân về mức độ tổn thương hô hấp, sự trao đổi khí. Đây cũng là khâu cuối cùng kiểm tra lại sức khỏe trước khi bệnh nhân được xuất viện.

Cho đến hiện tại, chúng ta không thể dự đoán được khi nào dịch bệnh COVID-19 sẽ kết thúc. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K của Bộ Y tế để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cùng cộng đồng cùng chung sống an toàn với đại dịch Covid-19 nhé!

Cùng bạn trai ngoại quốc mua vàng 'ảo' trên mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa sạch 1,2 tỷ đồng, 'người tình' chặn liên lạc, 'biến mất dạng'

Cùng bạn trai ngoại quốc mua vàng 'ảo' trên mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa sạch 1,2 tỷ đồng, 'người tình' chặn liên lạc, 'biến mất dạng'

Sau khi không thể rút tiền ra khỏi tài khoản, đồng thời bị bạn trai ngoại quốc chặn liên lạc, chị L. đã tìm tới cơ quan chức năng để báo án về hành vi dùng thủ đoạn lừa đảo của bạn trai.

Xem thêm
Từ khóa:   ập cai máy thở sau điều trị covid-19 bài tập cho bệnh nhân Covid-19 bài tập thở cho bệnh nhân Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số