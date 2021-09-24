Cùng bạn trai ngoại quốc mua vàng 'ảo' trên mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa sạch 1,2 tỷ đồng, 'người tình' chặn liên lạc, 'biến mất dạng'

Sau khi không thể rút tiền ra khỏi tài khoản, đồng thời bị bạn trai ngoại quốc chặn liên lạc, chị L. đã tìm tới cơ quan chức năng để báo án về hành vi dùng thủ đoạn lừa đảo của bạn trai.

Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đem đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, nó cũng có những mặt trái khi nhiều kẻ xấu lợi dụng sự cả tin của nhiều người để chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng để trục lợi bằng nhiều hình thức tinh vi.

Vừa qua, trang tin Zing đưa tin, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh, điều tra đơn trình báo của một nạn nhân tên L. (SN 1992, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo, vào khoảng tháng 8/2021, chị L. quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Người này giới thiệu mình có quốc tịch Trung Quốc và rủ nạn nhân đầu tư mua vàng ảo qua một đường link.

Quen qua mạng khiến nhiều người bị kẻ xấu lừa đảo - Ảnh: Internet

Vì có tình cảm và tin tưởng người bạn trai ngoại quốc, chị L. Đã không ngại nạp 1,2 tỷ đồng vào tài khoản. Tuy nhiên khi rút tiền ra thì không được. Sau khi thấy bất thường, chị đã liên lạc với bạn trai để nhờ hỗ trợ, tuy nhiên người này đã chặn mọi liên lạc của chị L.

Nghi ngờ mình bị bạn trai lừa, ngày 14/9, chị L. đã đến cơ quan Công an phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để trình báo sự việc.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo qua mạng xã hội. Vì vậy, khi trò chuyện với người lạ trên mạng, người dân không nên cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Nếu được gửi đường link lạ và dụ dỗ đăng nhập vào những tài khoản liên quan đến ngân hàng hay mạng xã hội, người dân cần cảnh giác, vì đó có thể là những website lừa đảo.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành, điều tra làm rõ.

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