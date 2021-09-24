Cùng bạn trai ngoại quốc mua vàng 'ảo' trên mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa sạch 1,2 tỷ đồng, 'người tình' chặn liên lạc, 'biến mất dạng'

Xã hội 24/09/2021 11:31

Sau khi không thể rút tiền ra khỏi tài khoản, đồng thời bị bạn trai ngoại quốc chặn liên lạc, chị L. đã tìm tới cơ quan chức năng để báo án về hành vi dùng thủ đoạn lừa đảo của bạn trai.

Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đem đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, nó cũng có những mặt trái khi nhiều kẻ xấu lợi dụng sự cả tin của nhiều người để chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng để trục lợi bằng nhiều hình thức tinh vi. 

Vừa qua, trang tin Zing đưa tin, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh, điều tra đơn trình báo của một nạn nhân tên L. (SN 1992, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo, vào khoảng tháng 8/2021, chị L. quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Người này giới thiệu mình có quốc tịch Trung Quốc và rủ nạn nhân đầu tư mua vàng ảo qua một đường link.

thu doan lua dao 1
 Quen qua mạng khiến nhiều người bị kẻ xấu lừa đảo - Ảnh: Internet

Vì có tình cảm và tin tưởng người bạn trai ngoại quốc, chị L. Đã không ngại nạp 1,2 tỷ đồng vào tài khoản. Tuy nhiên khi rút tiền ra thì không được. Sau khi thấy bất thường, chị đã liên lạc với bạn trai để nhờ hỗ trợ, tuy nhiên người này đã chặn mọi liên lạc của chị L. 

Nghi ngờ mình bị bạn trai lừa, ngày 14/9, chị L. đã đến cơ quan Công an phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để trình báo sự việc. 

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo qua mạng xã hội. Vì vậy, khi trò chuyện với người lạ trên mạng, người dân không nên cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Nếu được gửi đường link lạ và dụ dỗ đăng nhập vào những tài khoản liên quan đến ngân hàng hay mạng xã hội, người dân cần cảnh giác, vì đó có thể là những website lừa đảo.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành, điều tra làm rõ. 

Nhan sắc hot girl Thảo Luna được coi 'mẫu bạn gái mà các chàng trai mơ ước': Mặt thiên thần, body 'nảy lửa'

Nhan sắc hot girl Thảo Luna được coi 'mẫu bạn gái mà các chàng trai mơ ước': Mặt thiên thần, body 'nảy lửa'

Thảo Luna sở hữu gương mặt thiên thần nhưng thân hình nóng bỏng bảo sao không là ước mơ của các chàng trai!

Xem thêm
Từ khóa:   bạn trai trên mạng lừa bạn trai ngoại quốc lừa đảo thủ đoạn lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số