Profile của Tiến sĩ Luật 'đồng hành' cùng bà Nguyễn Phương Hằng khiến dư luận bất ngờ vì 'không phải dạng vừa'

Xã hội 23/09/2021 20:45

Thông tin về vị Tiến sĩ Luật sẽ "đồng hành" cùng bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang được dư luận vô cùng quan tâm.

Chiều ngày 23/9, trên trang cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ thông báo tối cùng ngày sẽ có buổi trò chuyện về chủ đề: "Tình đời, tình người - Những trải nghiệm Đạo lý và Pháp lý" trên các nền tảng mạng xã hội.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet 

Trong buổi trò chuyện trực tiếp này, CEO Đại Nam còn xuất hiện với một nhân vật đặc biệt được giới thiệu là Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân - Giảng viên trường Đại học Luật TP. HCM.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã truy lùng profile của Tiến sĩ Luật - Đặng Anh Quân. Theo thông tin trên website của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Đặng Anh Quân hiện là giảng viên của Khoa Luật Thương mại. 

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 Tiến sĩ Luật - Đặng Anh Quân - Ảnh: Internet

Ông Đặng Anh Quân đang tham gia giảng dạy tại trường và phụ trách giảng dạy các môn Luật Đất đai và Pháp luật Kinh doanh Bất Động sản bắt đầu từ năm 2011. 

Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học, học viện khu vực phía Nam. Đồng thời ông cũng thường xuyên tham gia đào tạo các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu doanh nghiệp về pháp lý đầu tư bất động sản.

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Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân xuất hiện trong buổi livestream của bà Phương Hằng tối 23/9- Ảnh: Chụp màn hình NV

Từ năm 2002, ông bắt đầu tham gia công tác tư vấn pháp luật. Hiện, ông Quân là cố vấn pháp lý của Công ty Luật Russin & Vecchi, phụ trách tư vấn cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về các vấn đề pháp lý liên quan dự án đầu tư bất động sản, hoạt động mua bán, chuyển nhượng dự án và mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

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