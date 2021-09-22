Nhâm Hoàng Khang từng khuyên bà Nguyễn Phương Hằng làm một việc nhưng CEO Đại Nam vẫn bỏ ngoài tai và giữ thói quen này tới tận bây giờ

Kiểu chụp ảnh gắn "cộp mác" thương hiệu riêng của bà Nguyễn Phương Hằng, chụp cả trăm tấm vẫn như một.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng khiến cộng đồng mạng chú ý bởi những câu nói viral từng làm mưa làm gió khiến netizen chú ý. Không chỉ có vậy, CEO Đại Nam còn sở hữu một style chụp ảnh "cộp mác" Nguyễn Phương Hằng. Kiểu chụp hình này từng khiến cộng đồng mạng lên tiếng khuyên nên thay đổi vì chụp cả trăm tấm đều như một. Bà Nguyễn Phương Hằng với style chụp ảnh trăm tấm như một - Ảnh: FBNV Thậm chí, trong một đoạn tin nhắn được cho là của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang, người từng giúp đỡ bà Phương Hằng trong việc tìm ra số dư trong tài khoản của NS Hoài Linh và loạt danh sách antifan của bà chủ Đại Nam. Cậu IT từng góp ý về cách selfie của bà Phương Hằng rằng cách chụp hình của bà khiến bà kém xinh đi vài phần.

Điều này từng được 'cậu IT' Nhâm Hoàng Khang góp ý, song bà chủ Đại Nam cũng không mấy quan tâm - Ảnh: Internet Tuy nhận được lời khuyên thật lòng nhưng bà Phương Hằng dường như không quan tâm về lời tư vấn này cho lắm. Nữ chủ nhân của Đại Nam vẫn trung thành với phong cách chụp ảnh của mình. Mới đây, sau thông báo tạm dừng livestream trên mạng xã hội, vợ ông Dũng "lò vôi" đã thông báo sẽ quay trở lại. Lần trở lại này, bà Phương Hằng liên tục đăng tải hình ảnh của mình. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng "cáu nhẹ" là bởi, bà không chỉ áp dụng style chụp hình này cho bà mà dù chụp cho bất cứ ai, nữ đại gia cũng vẫn giữ nguyên kiểu chụp, góc máy lẫn biểu cảm khuôn mặt.

Tất nhiên, hai con cưng được bà Phương Hằng chụp cũng có góc máy, kiểu chụp giống những tấm ảnh của bà chủ Đại nam chụp trước đó - Ảnh: FBNV Mới đây nhất là ái nữ Natalie và quý tử Hằng Hữu, cũng được mẹ cho lên sóng cũng với chùm ảnh trăm tấm như một, tấm đầu tới tấm cuối chẳng khác nhau là bao. Muôn kiểu như một, nhìn chẳng khác nào cùng một tấm nhưng khác màu vậy đó - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, cũng dễ hiểu thôi khi bà Phương Hằng luôn nhắc đi nhắc lại trên livestream rằng bà rất xinh đẹp, thậm chí bà còn tự tin tuyên bố: "Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp tôi cũng không làm được" thì việc chụp ảnh nhiều và như thế nào cũng không quan trọng lắm. Bởi với bà, nhan sắc bà không thể bị dìm bởi những góc máy "tầm thường" kia được. Hơn nữa, đây cũng được cho là phong cách riêng của Nguyễn Phương Hằng, miễn người đăng thấy xinh, thấy vui là được rồi nhé!

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