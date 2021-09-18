Chú bộ đội điển trai bất ngờ nổi tiếng MXH vì hành động nhanh như cắt lao xuống sông cứu người

Trong video, sau khi phát hiện một người đang chới với giữa sông, nam thanh niên liền nhanh như cắt nhảy xuống giữa dòng sông mênh mông và nhanh chóng tiếp cận được nạn nhân. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền đi ngang qua cũng tích cực hỗ trợ việc giải cứu cô gái.

Mới đây, trên mạng xã hội chuyền tay nhau đoạn video với nội dung "Chú bộ đội Hà Nam dũng cảm cứu cô gái đang chới với giữa dòng nước lớn". Cụ thể, đoạn video này ghi lại cảnh một nam thanh niên điển trai bơi ra giữa dòng sông cứu một cô gái gặp nạn.

Tuy nhiên, sau khi tiếp cận được nạn nhân nhưng do một số yếu tố, nam thanh niên phải mất một lúc mới có thể giúp cô gái lên được thuyền và đưa lên bờ.

Anh đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ an toàn - Ảnh: Internet

Ngay sau khi video được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng không chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nam thanh niên khi không sợ nguy hiểm để cứu người. Nhiều netizen lập tức truy lùng profile của chú bộ đội, thậm chí, không ít người còn cho rằng chỉ qua một vài tấm hình đủ thấy nhan sắc của nam quân nhân "cũng không phải dạng vừa đâu". Đáng chú ý, dân tình còn nể phục khả năng bơi lội như vận động viên của anh chàng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khá tò mò về lý do cô gái rơi xuống nước.

Theo báo Quân đội Nhân dân đưa tin, nam thanh niên liều mình lao xuống sông cứu người là Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thứ, nhân viên quản lý bếp ăn văn phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam. Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút ngày 17/9 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chú bộ đội dũng cảm được dân tình truy tìm profile vì hành động cứu người - Ảnh: Internet

Trưa đó, anh Thứ đang trên đường về nhà, đến giữa cầu Châu Sơn thuộc phường Lê Hồng Phong thấy một số người kêu cứu. Sau khi phát hiện có người đang vùng vẫy, đuối nước dưới sông, có dấu hiệu đuối nước, anh Thứ không nghĩ gì liều mình nhảy xuống sông cứu người.

May mắn, khi đang cố đưa nạn nhân vào bờ, anh Thứ gặp được chiếc thuyền đánh cá đi ngang nên đã đưa nạn nhân lên thuyền vào bờ thành công và bàn giao lại cho cơ quan chức năng. Hành động dũng cảm, kịp thời cứu người của Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thứ được người dân và đồng đội hết sức cảm phục.

Theo Thượng tá Phạm Hùng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam hành động của anh Thứ rất đáng biểu dương, khen ngợi. Ông cũng cho biết nếu không dũng cảm và không có kỹ năng tốt thì khó có thể cứu người thành công, thậm chí còn có thể nguy hiểm tới tính mạng của bản thân.

Hiện tại, clip chú bộ đội không ngại nguy hiểm cứu người vẫn đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.