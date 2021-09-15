Nhâm Hoàng Khang 'quay xe khét lẹt', khẳng định việc sao kê quỹ từ thiện chỉ là 'KỊCH BẢN của một bộ phim' trong 'giấc mơ'

Xã hội 15/09/2021 11:49

Nhâm Hoàng Khang khằng định tất cả những giấy tờ trên chỉ là kịch bản của một bộ phim do anh nằm mơ.

Thời gian vừa qua, cậu IT Nhâm Hoàng Khang bất ngờ có màn "trở mặt" khi liên tục có những phát ngôn gây sốc về bà N.P.H. Thậm chí, cậu IT còn khẳng định sẽ tung sao kê của quỹ từ thiện nổi tiếng của bà N.P.H khiến dư luận đặc biệt quan tâm. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhâm Hoàng Khang đã đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, Nhâm Hoàng Khang lên tiếng "thanh minh" rằng những sao kê mà anh từng nói sẽ công khai là của "quỹ có trong kịch bản của một bộ phim sắp chiếu" chứ không nói về quỹ từ thiện của bà N.P.H như mọi người vẫn nói trước đó.

Nhâm Hoàng Khang
Cậu IT Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Cậu IT Nhâm Hoàng Khang viết: "Tất cả báo đều đã đăng sai và vu khống cho tôi.

Tôi nói là quỹ HẰNG HỨU, quỹ này là trong kịch bản của một bộ phim sắp chiếu. Tôi chưa bao giờ nói là quỹ H.H của bà H cả. Quỹ này là trong kịch bản, là tôi mơ thấy và đưa ra sao kê, quỹ này thuộc ngân hàng UDB. Tất cả sự trùng hợp từ sao kê quỹ này nếu như trùng hợp với quỹ của một ai đó thì chỉ là ngẫu nhiên.

Giống như khi bạn vô tình nằm mơ thấy bản thiết kế 1 chiếc xe mô hình, sáng mai bạn lắp ráp 1 chiếc xe y chang vậy. Đây gọi là nhân bản, không hề vi phạm pháp luật.

Sao kê về Quỹ Hằng Hứu vẫn có như bình thường, nhưng tôi nhắc lại quỹ này là quỹ trong 1 kịch bản phim mà thôi, nếu nội dung có vô tình giống thật thì nó chỉ là ngẫu nhiên."

Nhâm Hoàng Khang
 Cậu IT khẳng định quỹ từ thiện này chỉ là kịch bản của một bộ phim - Ảnh: Chụp màn hình NV

Theo đó, Nhâm Hoàng Khang khẳng định những tờ giấy sao kê mà anh công bố trong thời gian sắp tới đơn giản là một "quỹ trong kịch bản của bộ phim" mà thôi. Tất cả sự trùng hợp với quỹ của N.P.H thì chỉ là sự ngẫu nhiên và điều này hoàn toàn không vi phạm pháp luật. 

Nhâm Hoàng Khang
 Nhâm Hoàng Khang khẳng định sẽ tung sao kê quỹ từ thiện 'Hằng Hứu' vào tối hôm nay - Ảnh chụp màn hình NV
nham hoang khang
 Cộng đồng mạng có những bình luận trái chiều về vụ việc sao kê gây ồn ào mạng xã hội mấy ngày qua của Nhâm Hoàng Khang - Ảnh chụp màn hình NV

Trong bài đăng mới nhất, Nhâm Hoàng Khang còn hẹn vào 21h, tối ngày 15/9 sẽ chính thức công khai toàn bộ những giấy tờ sao kê của quỹ từ thiện "Hằng Hứu" này.

Hiện phát ngôn của Nhâm Hoàng Khang về những vụ việc liên quan tới bà N.P.H và quỹ từ thiện "Hằng Hứu" vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm.

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Dù bị bà H. 'dọa" sẽ dùng đến pháp lý nếu Nhâm Hoàng Khang dám đụng vào quỹ từ thiện H.H, song "cậu IT" tiếp tục tung hàng loạt bằng chứng và đề nghị một "cuộc hẹn".

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Sao kê từ thiện Cậu IT

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