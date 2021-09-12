Chuyện gì khiến 'cậu IT' Nhâm Hoàng Khang 'TRỞ MẶT', cho nữ đại gia tối đa 3 ngày, thậm chí sẵn sàng BỎ CẢ HỌ để làm rõ trắng đen thế này?

Xã hội 12/09/2021 08:15

Từng là người hỗ trợ đắc lực của bà H., tuy nhiên sau khi "trở mặt" Nhâm Hoàng Nam đã chính thức bước vào cuộc chiến với người từng thân thiết.

Nhâm Hoàng Khang từng là một người hỗ trợ bà H. tìm ra loạt antifan và hé lộ những thông tin mà Hoài Linh chưa chuyển khoản tiền từ thiện cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên, sau đó, phía Nhâm Hoàng Khang và bà H. đã xảy ra bất đồng và đấu tố nhau trên mạng xã hội. 

Có lẽ vì vậy, mới đây 11/9, Nhâm Hoàng Khang đã chính thức tuyên bố sẽ chứng minh Quỹ từ thiện H.H có 280 tỷ đồng, với đầy đủ sao kê từ A đến Z, tối đa trong 3 ngày. "Cậu IT" viết trên trang cá nhân như sau: "Mình sẽ chứng minh quỹ Hằng Hữu 280 tỷ đồng, đầy đủ sao kê từ A-Z. Nếu tôi không làm được, tôi không phải họ Nhâm. Max 3 ngày 12-15".

Nguyễn Phương Hằng
 Bài đăng của Nhâm Hoàng Khang trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình NV

Chưa biết được lý do thực sự vì sao Nhâm Hoàng Khang lại làm việc này. Song, nhiều người suy đoán lý do là bởi trước đó, bà H. từng gây sóng gió khi yêu cầu hàng loạt nghệ sĩ Vbiz phải sao kê các tài khoản liên quan tới việc làm từ thiện. Vì thế, không ít người đã mong muốn bà H. cũng công khai sao kê, các khoản thu chi của quỹ T.T.H.H. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng, Nhâm Hoàng Khang đang muốn khiêu chiến với bà H. Tuy nhiên, những điều này chỉ là những đồn đoán của cộng đồng mạng. Sự thật ra sao chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình. 

Nguyễn Phương Hằng
 Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: FBNV

Được biết, Quỹ từ thiện H.H được lấy tên từ con ông D. và bà H. là H.H.H. Quỹ được ký kết hoạt động vào tháng 9/2014, đúng ngày sinh nhật của con trai ông D., bà H.

 

Hiện tại, tuyên bố này của Nhâm Hoàng Khang vẫn đang đươc cộng đồng mạng bàn luận rôm rả.

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Từ khóa:   Nhâm Hoàng Khang và Nguyễn Phương Hằng Cậu IT sao kê từ thiện

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