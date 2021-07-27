Ngày 25/7, bà Nguyễn Phương Hằng livestream tiết lộ tặng bệnh viện Chợ Rẫy 1.500 lít oxy mỗi ngày.

Sau thời gian dài "gọi tên" nhiều nghệ sĩ Việt và đấu tố qua lại với nữ ca sĩ Vy Oanh, dường như bà Phương Hằng đã tạm gác lại cuộc đấu tố cá nhân này để tập trung cho bản thân và gia đình. Đặc biệt thời gian gần đây, bà chủ Đại Nam thường xuyên livestream chia sẻ về cuộc sống hiện tại và những dự án mà vợ chồng bà đang cùng cộng đồng chống dịch. Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream mới nhất - Ảnh chụp màn hình NV Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng tiết lộ vợ chồng bà đã liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy, cung cấp 1.500 lít oxy để phục vụ cho bệnh nhân Covid-19. Bà chủ Đại Nam chia sẻ: "Vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, anh ấy rất vui mừng vì bắt đầu từ hôm nay thì nguyên liệu oxy y tế của chúng tôi sẽ được cung cấp cho bệnh viện khoảng 1.500 lít mỗi ngày. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng bởi vi hiện nay bệnh viện rất là thiếu oxy. Bản thân tôi đang nói chuyện với quý vị hôm nay cũng thiếu oxy, 2 hôm nay tôi rất mệt".

Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng khẳng định sẵn sàng dành khu trung tâm thương mại rộng 4.000m2 để làm bệnh viện dã chiến nếu Đất nước cần. Bà nói: "Sẵn đây, tôi cũng thông báo với quý vị luôn là khu dân cư 100 ha của tôi ở trên Bình Phước có một trung tâm thương mại 4.000 m2, tôi đã xây dựng xong, thì khi mà cần sẽ trưng dựng, 4.000 m2 có thể làm rất nhiều chuyện".

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng nhắc đến về số tiền 1.000 tỷ mà bà từng nhiều lần nhắc tới trước đó, bà chủ Đại Nam cho rằng hiện nay tiền không quan trọng bằng oxy: "Nguồn oxy thì chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ cho y tế, tôi livestream như thế này thì các bác sĩ bệnh viện đều lắng nghe và họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mà chúng tôi có nguồn oxy tiếp tế. Nếu bây giờ bỏ ra 1.000 tỷ và oxy để thở cứu người thì cái nào quý hơn hả mọi người. Một ngày 1.500 lít oxy quý vị tưởng tượng xem có giá trị không quý vị". Trước đó, vào ngày 31/5 bà Phương Hằng cũng từng tuyên bố liên hệ với nhà cũng cấp để đặt mua 10-15 triệu liều vacxin Covid-19 và cần một khoảng thời gian để có thể về tới Việt Nam. Thậm chí, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" cũng từng tuyên bố hiến 4.000 ha đất cho nhà nước và lô găng tay y tế đầu tiên cũng được vợ chồng bà gửi tặng cho lực lượng chống dịch Covid-19. Bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định, bà nói được làm được. Cộng đồng mạng bày tỏ sự yêu mến đối với những đóng góp của vợ chồng bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Trước những chia sẻ về đóng góp của vợ chồng bà Phương Hằng, nhiều người đã bình luận gửi lời cảm ơn về tấm lòng của vợ chồng bà chủ Đại Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-tuyen-bo-ho-tro-benh-vien-cho-ray-1500-lit-oxy-moi-ngay-de-dieu-tri-cho-benh-nhan-covid-19-414421.html