Cô hàng xóm trong clip 30s quay lén nóng nhất MXH: 'Dòm dòm ngó ngó' phát gạo từ thiện hóa ra lại vì điều này

Được biết, Huỳnh Phương đang sống tại một con hẻm của Q.Gò Vấp. Đối diện nhà cô là một gia đình có điều kiện. Trong khi ở tầng trệt, mọi người đang tuần tự nhận gạo từ thiện được chia sẵn, đóng thành từng bao; trên lầu, có một người phụ nữ áo đen lặng lẽ quan sát từ ban công.

Mới đây mạng xã hội xuất hiện clip một người phụ nữ áo đen thần bí đứng trên lầu cao quan sát nhất cử nhất động ở phía dưới một cách lặng lẽ khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, một tài khoản có tên Huỳnh Phương đã đăng tải clip đó lên mạng xã hội.

Hóa ra, người phụ nữ xuất hiện trong clip chính là cô hàng xóm đã mua gạo để tặng bà con trong hẻm để san sẻ khó khăn trong những ngày dịch bệnh Covid-19 . Thay vì trực tiếp tặng cho mọi người, cô đứng lặng lẽ ở lầu cao quan sát. Có lẽ, để những hàng xóm của mình không ngại ngùng, bà đã chọn cách lánh mặt và chỉ dõi theo việc tặng gạo trong lặng lẽ.

Xúc động trước tấm lòng và cách cho đi vô cùng tinh tế của cô hàng xóm, Huỳnh Phương đã lén quay lại và chia sẻ hành động đẹp của cô. Huỳnh Phương còn cho biết, cô hàng xóm là một người nổi tiếng về sự tự tế, luôn nhẹ nhàng với mọi người. Huỳnh Phương còn nói thêm, nhìn cô mặc áo đen đơn giản vậy chứ ngoài đời cô hàng xóm rất xinh đẹp và phúc hậu.

Dưới clip chia sẻ của Huỳnh Phương, cộng đồng mạng vô cùng thích thú và đã để lại rất nhiều bình luận cảm kích. Nhiều người cho rằng, đây mới là cách từ thiện đẹp, đúng với ý nghĩa của việc cho đi mà không toan tính hay mưu cầu gì khác, không cần đánh bóng tên tuổi hay bắt người ta phải mang ơn mình.

Bên cạnh những nhà hảo tâm, thì hiện tại cũng có rất nhiều nghệ sĩ Việt đang tham gia tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch Covid-19 và tham gia vào các hoạt động thiện nguyện khác như nấu cơm, trao gửi thực phẩm tới những nơi bị cách ly, những người đang làm nhiệm vụ tuyến đầu như Đen Vâu, Việt Hương, H' Hen Niê,...

Phải nói rằng, bất cứ hành động hỗ trợ nào vào mùa dịch đều cũng xứng đáng được khen ngợi bởi đó là cả một quá trình nỗ lực.