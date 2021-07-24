'Chị đẹp' chở đứa trẻ 11 tuổi cố tình 'đua' tốc độ bàn thờ 200km/h rồi buông tay lái để thách thức 'đức tin với ông trời'

Xã hội 24/07/2021 07:58

Người phụ nữ chở theo một đứa trẻ 11 tuổi rồi cố tình điều khiển xe ô tô phóng 200km/h để "thử thách đức tin với Trời" sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung một đứa trẻ. 

Mới đây camera giao thông tại một ngã tư của bang Ohio, Mỹ vừa ghi lại hình ảnh một chiếc oto vượt đèn đỏ và lao nhanh như tên bắn qua một ngã tư. 

Cụ thể, qua camera hình ảnh ghi nhận cho thấy chiếc xe hiệu Ford Taurus do một người phụ nữ cầm lái là đã vượt đèn đỏ với tốc độ chóng mặt và cắt ngang một chiếc xe đang từ từ băng qua giao lộ. Va chạm choáng qua đã khiến chiếc xe đi đúng luật bay mất phần trước của xe. Trong khi với tốc độ quá lớn thì chiếc xe vi phạm đã trượt và quay nhiều vòng trên đường trước khi bị chặn lại bởi một ngôi nhà.

vuot den do
 Nữ quái vượt đèn đỏ gây tai nạn - Ảnh chụp màn hình 

Sau khi cảnh sát tới hiện trường và vụ việc được báo cáo lại, ngoài người phụ nữ cầm lái, trên xe còn có một đứa trẻ 11 tuổi. Người phụ nữ đã quyết định "buông tay để ông Trời nắm lấy tay lái" và thật may mắn cho cả hai, khi vụ tai nạn xảy ra nhưng không có thương tích đáng kể. Người phụ nữ và đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương nhẹ.

vuot den do
Chiếc xe bị va chạm vỡ hết phần mui xe - Ảnh chụp màn hình

Giải trình với cảnh sát "quái xế" này cho biết đã cố tình vượt đèn đỏ qua ngã tư với tốc độ gần 200km/h chỉ vì "Muốn thử thách đức tin của mình với Trời". Có lẽ, người phụ nữ này muốn tìm lại đức tin đấng tối cao khi gần đây gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống mà đỉnh điểm là bị đuổi việc.

Sau vụ việc này, người phụ nữ cả gan thách thức đức tin sẽ phải đối mặt với cáo buộc với tội danh hành hung, gây nguy hiểm cho một đứa trẻ đồng thời bị tịch thu bằng lái xe.

Vụ người đàn ông lớn tiếng chửi bới, đạp đổ bàn y tế ở TP.HCM: Công an vào cuộc xác minh

Vụ người đàn ông lớn tiếng chửi bới, đạp đổ bàn y tế ở TP.HCM: Công an vào cuộc xác minh

Cơ quan Công an xã Phước Kiển đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hành vi của người đàn ông chửi bới, đạp đổ bàn của nhân viên y tế

Xem thêm
Từ khóa:   thử thách bản thân quái xế tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 38 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 38 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1