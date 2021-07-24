'Chị đẹp' chở đứa trẻ 11 tuổi cố tình 'đua' tốc độ bàn thờ 200km/h rồi buông tay lái để thách thức 'đức tin với ông trời'

Người phụ nữ chở theo một đứa trẻ 11 tuổi rồi cố tình điều khiển xe ô tô phóng 200km/h để "thử thách đức tin với Trời" sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung một đứa trẻ.

Mới đây camera giao thông tại một ngã tư của bang Ohio, Mỹ vừa ghi lại hình ảnh một chiếc oto vượt đèn đỏ và lao nhanh như tên bắn qua một ngã tư.

Cụ thể, qua camera hình ảnh ghi nhận cho thấy chiếc xe hiệu Ford Taurus do một người phụ nữ cầm lái là đã vượt đèn đỏ với tốc độ chóng mặt và cắt ngang một chiếc xe đang từ từ băng qua giao lộ. Va chạm choáng qua đã khiến chiếc xe đi đúng luật bay mất phần trước của xe. Trong khi với tốc độ quá lớn thì chiếc xe vi phạm đã trượt và quay nhiều vòng trên đường trước khi bị chặn lại bởi một ngôi nhà.

Nữ quái vượt đèn đỏ gây tai nạn - Ảnh chụp màn hình

Sau khi cảnh sát tới hiện trường và vụ việc được báo cáo lại, ngoài người phụ nữ cầm lái, trên xe còn có một đứa trẻ 11 tuổi. Người phụ nữ đã quyết định "buông tay để ông Trời nắm lấy tay lái" và thật may mắn cho cả hai, khi vụ tai nạn xảy ra nhưng không có thương tích đáng kể. Người phụ nữ và đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương nhẹ.

Chiếc xe bị va chạm vỡ hết phần mui xe - Ảnh chụp màn hình

Giải trình với cảnh sát "quái xế" này cho biết đã cố tình vượt đèn đỏ qua ngã tư với tốc độ gần 200km/h chỉ vì "Muốn thử thách đức tin của mình với Trời". Có lẽ, người phụ nữ này muốn tìm lại đức tin đấng tối cao khi gần đây gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống mà đỉnh điểm là bị đuổi việc.

Sau vụ việc này, người phụ nữ cả gan thách thức đức tin sẽ phải đối mặt với cáo buộc với tội danh hành hung, gây nguy hiểm cho một đứa trẻ đồng thời bị tịch thu bằng lái xe.

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