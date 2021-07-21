Theo Báo Giao Thông vào ngày 20/7, trên các diễn đàn lan truyền 2 đoạn clip dài 37 giây và 1 phút 12 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng trong tiếng cổ vũ, reo hò của nhiều người. Điều đáng nói, trong clip có nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không hề can ngăn. Thậm chí, nhiều nữ sinh khác còn xông vào đánh, dùng chân đá vào mặt và hô hào lột áo của nạn nhân.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nữ sinh bị bạn đánh hội đồng , lột áo giữa ban ngày khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau đó, bạn nữ lao vào kéo tóc đánh liên tục người đứng đối diện mình, nạn nhân ngã xuống thì bạn nữ tiếp tục kéo tóc, đánh. Có giọng nam đứng bên ngoài còn kêu “cởi áo tê, cởi cáo, cởi áo”.

Trong đoạn clip dài 1 phút 22 giây, khi thấy bạn nữ chuẩn bị đánh cô gái, một bạn nữ đứng phía ngoài la lớn: “Mấy bạn ơi cho mình ké với”, bạn khác thì nói giọng lạnh lùng “đánh luôn”, còn những khác hô “một hai ba”, "đánh đi”…

Tiếp sau đó, nạn chân còn bị đạp ngã xuống đất, đạp vào mặt. Tiếp đó, một số bạn nữ khác lao vào túm tóc, đánh liên tục, áo của nạn nhân bị kéo tuột ra phía trước.

Nhiều người đứng ngoài hò reo cỗ vũ - Ảnh chụp màn hình

Sau đó, một trong 2 bạn nữ trên kéo tóc nạn nhân ngã ra phía sau, vừa vung tay đánh vừa hỏi "mi biết tau không”. Nạn nhân sau đó tiếp tục bị túm tóc, đạp ngã văng ra đằng sau.

Trong đoạn clip dài 37 giây, khi nạn nhân xin "giờ mấy chị cho em về đã được không” thì liền bị bạn nữ đánh vào 2 bên đầu, rồi túm tóc và đạp vào người.

Nạn nhân bị đánh, đạp vào bụng - Ảnh chụp màn hình

Ngày 21/7, trao đổi với báo Công Lý, đại diện Công an phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận và cho biết, hiện đơn vị đã mời các em trong clip đến làm bản tường trình để làm rõ vụ việc.

Địa điểm xảy ra vụ việc trong 2 clip trên được xác định 1 clip ở phường Thủy Dương và 1 clip xảy ra ở phường An Đông. Trong số các nữ sinh tham gia đánh hội đồng thì có 1 em ở phường An Tây, 1 em ở phường Thủy Dương và 3 em ở Thủy Phương đều có độ tuổi từ 13-14 tuổi.

Đại diện gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng cho biết, gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc xử lý theo đúng pháp luật, nhằm răn đe giáo dục các em trưởng thành, tránh tình trạng bạo lực học đường, đánh hội đồng tái diễn. Ngoài ra, gia đình đề nghị điều tra xử lý đối tượng quay clip và đăng tải lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự của con gái họ.

Hiện Công an phường Thủy Dương; Công an thị xã Hương Thủy đang phối hợp với gia đình và nhà trường để giải quyết vụ việc.