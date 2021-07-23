Cơ quan Công an xã Phước Kiển đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hành vi của người đàn ông chửi bới, đạp đổ bàn của nhân viên y tế

Theo báo Giao Thông đưa tin ngày 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chửi bới, đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế. Sự việc được cho là xảy ra tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM). Cụ thể trong clip, một người đàn ông tỏ thái độ tức giận, tiến đến chửi bới, đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế vì không đồng ý việc tổ chức xét nghiệm dịch tễ Covid-19 trước cửa nhà mình.

Được biết, do ngoài trời gió to, các nhân viên y tế không thể đặt bàn lấy mẫu xét nghiệm tại nơi đất trống nên đã đặt tại một căn nhà bỏ trống. Căn nhà này được cho là của gia đình người đàn ông trên. Người đàn ông quát lớn 'biến', đạp đổ bàn của nhân viên y tế - Ảnh: Chụp màn hình Khi thấy nhân viên y tế đặt bàn trước căn nhà, người đàn ông này đã có cách hành xử như trên. Mặc dù được nhân viên y tế can ngăn: “Có gì anh từ từ nói, chứ anh đá vậy là sai rồi đó. Chúng tôi làm vậy đâu có trúng nhà anh đâu”. Tuy nhiên, người này quát lớn: “Biến. Tại sao công viên, chỗ công cộng không làm? Biết bao nhiêu người đi vào nhà tôi. Mọi người sợ dịch thì tôi cũng sợ vậy”. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã di chuyển sang địa điểm gần đó để tiếp tục nhiệm vụ.

Hình ảnh người đàn ông đạp đổ bàn y tế được xác định là ở xã Phước Kiển, Q. Nhà Bè - Ảnh: Cắt từ clip Chiều cùng ngày, đại diện UBND xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM), cơ quan chức năng đã nắm được thông tin sự việc trên. Người này cho biết thêm, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Phước Kiển làm rõ sự việc. Hiện Công an xã đang xác minh, lập hồ sơ để xác định hành vi, xử lý theo quy định. Cộng đồng mạng bức xúc trước cách hành xử của người đàn ông - Ảnh chụp màn hình Sự việc người đàn ông đạp đổ bàn của lực lượng y tế đang khiến dư luận phẫn nộ, nhiều người khi tỏ ra bức xúc với hành động nóng giận của người đàn ông, một số khác lại cho rằng đây là hành động nóng giận nhất thời. Vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

Gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng, lột quần áo ở Huế đề nghị công an xử lý cả đối tượng quay và đăng tải clip lên MXH Gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng yêu cầu xử lý đúng pháp luật để răn đe, đồng thời đề nghị điều tra xử lý đối tượng quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

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