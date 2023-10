Vừa bị nữ đại 'dằn mặt', cậu IT tiếp tục khẳng định CHƯA TUNG HẾT BẰNG CHỨNG, hẹn '3 mặt 1 lời'

Sáng ngày 12/9, "cậu IT" tiếp tục khẳng định bản thân sẽ chịu trách nhiệm khi công bố sao kê từ thiện của quỹ từ thiện H.H.

Thời gian gần đây, từ khóa "sao kê" liên tục được cộng đồng mạng nhắc đến. Đặc biệt, sau loạt lùm xùm liên quan tới việc bà H. tố nhiều nghệ sĩ Việt "ăn chặn" tiền từ thiện. Tới nay, vụ việc ồn ào này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì tối 11/9, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi khẳng định sẽ công khai sao kê tài khoản Quỹ từ thiện H.H.

Liên quan đến sự việc nói trên, cũng trong sáng ngày 12/9, "cậu IT" tiếp tục chia sẻ: "Tối qua tôi đã lấy được 464 trang. Sẽ cố gắng lấy hết 1.784 trang ở ngân hàng. Sau khi lấy xong sẽ nhờ bạn đóng dấu.

Trên trang cá nhân, Nhâm Hoàng Khang cho biết có người tố cáo cậu làm giả sao kê. Theo đó, "cậu IT" cũng đưa ra tuyên bố "Ok làm giả sao kê ngân hàng... ở tù" như ngầm khẳng định về tính chính xác của những tờ sao kê, nếu là giả anh sẽ chịu trách nhiệm pháp luật.

Yên tâm tôi sẽ lấy đầy đủ up lên đây không thiếu trang nào. Có dấu mộc ngân hàng và đặc biệt là thấy phạm pháp nhưng lai không phạm pháp. 15/9/2021 nhé".

Theo lời của "Cậu IT", cả hai kết hợp nhau tạo ra những vở kịch để lừa gạt dư luận. Mặc dù những thông tin trên chỉ là từ một phía từ Nhâm Hoàng Khang và chưa có gì chứng minh, song điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang.

Bài đăng mới nhất của 'cậu IT' về vụ việc liên quan tới quỹ từ thiện Hằng Hữu - Ảnh: Chụp màn hình NV

Bên cạnh đó, theo chia sẻ mới nhất của "cậu IT", bà H chính là người thao túng quỹ từ thiện H.H. Đồng thời, anh cũng khẳng định sẽ công khai đầy đủ 1748 trang giấy sao kê của quỹ từ thiện H.H từ ngân hàng và có đóng dấu đầy đủ, không thiếu một trang nào vào ngày 15/9.

Dưới bài đăng của 'cậu IT', cộng đồng mạng cũng bày tỏ những ý kiến trái chiều về những thông tin mà Nhâm Hoàng Khang đưa ra - Ảnh chụp màn hình NV

Chưa dừng lại đó, sau buổi livestream "cuối cùng" của bà H đã khiến "cậu IT" nhận cú chốt "khét lẹt". Cụ thể bà PH cảnh cáo Nhâm Hoàng Khang nếu động vào quỹ từ thiện H.H có thể sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cũng trong tối ngày 12/9, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang lại tiếp tục đăng tải video clip đề cập đến bà H với nhiều tiết lộ khiến dân tình tò mò. Theo đó, cậu IT cũng gửi lời thách thức đến bà chủ Đ.N nên gặp mặt để "ba mặt một lời".

Nhâm Hoàng Khang đăng tải clip mới nhất trên trang cá nhân, đề nghị có một cuộc gặp mặt với bà chủ Đ.N - Ảnh chụp màn hình NV

Cụ thể, cậu IT tiết lộ:"... Tôi chưa có làm hết những gì tôi có thể đâu, nếu mà tôi muốn làm hết những gì tôi có thể đó thì tôi nói thiệt chắc chị không dám ra đường đâu. Tại vì những gì của chị, chị tự hiểu mà đúng không? Những cái gì thuộc về tình cảm riêng tư của chị, tôi chưa có up lên thôi... Giờ chị hẹn ở đâu đi, tôi tới luôn, tôi kêu công an luôn thử coi chị dám không, đứa nào sai đứa đó chịu. Tôi thách chị luôn đó!"

Được biết trước đó, Nhâm Hoàng Khang từng là người hỗ trợ bà H tìm ra những kẻ antifan và hé lộ những thông tin Hoài Linh chưa chuyển khoản tiền từ thiện cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên, sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, đấu tố và "trở mặt" với nhau trên mạng xã hội.

Hiện tại, những phát ngôn của Nhâm Hoàng Khang chưa rõ thực hư ra sao, tuy vậy những thông tin này đang khiến dư luận vô cùng quan tâm, chờ đợi ngày nhìn thấy những tờ sao kê của quỹ từ thiện H.H cũng như những gì "cậu IT" này vừa tuyên bố tối qua.