Nửa đêm nghe thấy tiếng nói lạ từ phòng con trai 6 tháng tuổi, mẹ trẻ tìm kiếm nhưng KHÔNG THẤY BẤT CỨ AI, sự thật đáng sợ bậc phụ huynh nào cũng nên cảnh giác

Xã hội 12/09/2021 18:12

Dù đã tìm kiếm khắp căn phòng nhưng hai vợ chồng Kiara đều không tìm thấy được bóng dáng hay dấu hiệu đột nhập vào căn nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với câu chuyện được kể lại từ bà mẹ một con - cô Kiara (Melbourne, Úc). Cô Kiara kể lại, vào một ngày khi cô vừa dỗ cậu bé Zicko, cậu con trai 6 tháng tuổi của mình ngủ trong nôi và trở về phòng bên cạnh. 

camera an ninh
Gia đình Kiara lắp đặt camera để quan sát con trai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi đã về phòng và đi ngủ thì bà mẹ trẻ bất ngờ bị đánh thức bởi âm thanh lạ từ màn hình điện thoại kết nối cùng với camera an ninh của phòng cậu con trai. Đó không phải là tiếng khóc của em bé như bình thường. Cả Kiara và chồng - anh Daniel đều nổi da gà khi nghe thấy giọng nói trầm và nghe rất lạ của một người đàn ông. Thậm chí, vợ chồng cô còn nghe rõ ràng người này nói câu: "Em bé này đáng yêu thật đấy".

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 Sau khi nghe âm thanh lạ, vợ chồng Kiara đã tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ai trong phòng con trai - Ảnh: Internet

Ngay lập tức cả Kiara và Daniel chạy sang phòng con trai, những khi bật đèn lên họ càng hốt hoảng khi không thấy ai trong phòng cậu bé. Sau khi cẩn thận kiểm tra khắp căn nhà và không phát hiện dấu hiệu của sự đột nhập. Cả hai đã check lại camera song chẳng tìm được bất cứ người nào xuất hiện trong phòng cậu bé.  

camera an ninh
Kiara và con trai - Ảnh: Internet 

Sau khi xảy ra sự việc trên, cả gia đình Kiara vô cùng lo lắng, họ đã điều tra và phát hiện hệ thống camera giám sát của trong phòng cậu bé bị hack bởi kẻ xấu. Trước đó, vợ chồng cô lắm camera trong phòng con trai là bởi cô muốn tập cho con trai ngủ riêng nên mới lắp camera để quan sát bé. Cả hai vợ chồng không ngờ, vì lỗ hổng bảo mật, những người này có thể truy cập vào xem camera của gia đình và can thiệp âm thanh.

Ngay khi mua camera vợ chồng cô đã tiến hành kiểm tra các vấn đề bảo mật và đặt mật khẩu mạnh tuy nhiên vẫn bị các hacker tấn công. Dù chưa biết mục đích của kẻ đột nhập là gì nhưng vợ chồng Kiara đã tháo chiếc camera khỏi phòng con trai và đem đến cửa hàng họ đã mua để kiểm tra lại 

Trải qua một vụ việc đáng sợ, Kiara chỉ muốn chia sẻ lại thông tin này để các gia đình có lắp đặt camera theo dõi trong nhà nên kiểm tra kỹ và thực hiện các bảo mật an ninh chu đáo, tránh "tiền mất tật mang", đem nguy hiểm đến cho mình. Bởi vì hiện nay, vấn nạn hack camera giám sát không phải là chuyện hiếm gặp, nhiều người đã trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. 

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