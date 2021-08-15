Vợ Duy Mạnh bị tố 'quỵt lương' nhân viên lại còn luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẳn?

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh bất ngờ bị tố "quỵt lương" của nhân viên, không chấp hành quy định phòng chống dịch của nhà nước.

Tối ngày 14/8, cộng đồng mạng được phen xôn xao với thông tin một tài khoản Đ.N.D (người này chia sẻ đang sử dụng Facebook của bạn để đăng bài tố vì Facebook chính chủ của mình đang bị khóa), cụ thể tài khoản này tố Quỳnh Anh - vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh và chị gái Huyền Mi nợ lương nhân viên không trả. 'Công chúa béo' Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh - Ảnh: Internet Bài tố 'công chúa béo' quỵt lương của nhân viên - Ảnh: FBNV Quỳnh Anh được cộng đồng mạng biết đến là ái nữ của cựu chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn và cũng là vợ của cầu thủ Duy Mạnh. Hiện tại cô đang cùng chị gái kinh doanh mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da. Và tài khoản đăng bài "bóc phốt" cho biết từng là nhân viên làm việc tại cửa hàng mỹ phẩm của "công chúa béo" Quỳnh Anh. Người này cho hay, vì lý do cá nhân nên đã xin nghỉ việc trong tháng 7, tuy nhiên, người này vẫn cố gắng hỗ trợ cửa hàng trong suốt tháng đó vì thiếu nhân viên. Cụ thể, trong khoảng thời gian tháng 7, nhân viên này vẫn hỗ trợ, đào tạo 2 đồng nghiệp mới và tới thời điểm này, cả hai người mới đều đã thành thạo công việc.

Tin nhắn của người này với Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh - Ảnh FBNV Trong bài tố, người này đã xin nghỉ từ đầu tháng tuy nhiên tới nay mới nhận được lương cứng là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên này lại không nhận được số tiền hoa hồng khoảng 3,5 triệu liền nhắn tin để hỏi chủ shop là Quỳnh Anh và Huyền Mi. Huyền Mi- chị gái Quỳnh Anh lấy lý do nhân viên xin nghỉ đột xuất, chưa bàn giao công việc nên chưa được thanh toán và đề nghị nếu nhân viên này muốn nhận số tiền hoa hồng thì tháng 8 phải đi làm thêm vài ngày và bàn giao lại toàn bộ công việc mới được nhận số tiền hoa hồng kia.

Tin nhắn của nhân viên cũ với Huyền Mi về việc xin nghỉ là trao đổi lương - Ảnh: FBNV Trước lý lẽ của chủ shop, người nhân viên cũng chia sẻ về dự định đi học làm đẹp và chuyển vào với mẹ, theo như bài đăng thì mẹ của nhân viên này bị bệnh, nên người này không thể tiếp tục làm việc. Cả hai chưa thống nhất được về khoản tiền lương còn lại vì vậy nhân viên cũ đã đăng đàn lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Ngoài ra, trong bài tố, người nhân viên này còn tiết lộ Quỳnh Anh khó tính: "Mọi người đi làm có bao giờ thấy khó chịu với chủ chưa, mình tin là có, nhưng quá đáng ở chỗ là luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẳn, 1 sự việc xảy ra chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã bù lu bù loa lên và chỉ biết mắng mà không suy nghĩ, xem xét...". Cộng đồng mạng bàn luận rôm rả về bài 'tố' của nhân viên cũ shop Quỳnh Anh - Ảnh chụp màn hình NV Dưới bài tố của người nhân viên cũ, cộng đồng mạng đang có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, số đông bày tỏ sự bức xúc đối với phía chủ shop khi đưa ra những lý lẽ vô lý. Bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng việc nghỉ ngang của bạn nhân viên cũng là sai. Hiện tại, dưới bài đăng cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục tranh luận và bày tỏ quan điểm xung quanh nội dung này.

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