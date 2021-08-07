Màn ép cưới giữa phố của 'máy bay bà già' hứa chu cấp tiền bạc và tài sản, đổi lại đằng trai phải nói bố mẹ mang sinh lễ tới

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh nói chuyện của một cặp đôi. Có thể thấy, chàng trai dường như ít tuổi hơn cô gái, có vẻ khá rụt rẻ và không dám chủ động. Ngược lại, cô gái có phần bạo dạn và nói rất to về những mong muốn của mình. Ngoài ra, theo nội dung của clip, thì cô gái chính là người chu cấp xe máy, điện thoại và cả tiền bạc cho người yêu tiêu. Trong đoạn clip, cô gái liên tục to tiếng và dùng những lời lẽ quyết liệt, gay gắt khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với clip cặp đôi nam nữ bàn chuyện hệ trọng cả đời ở ngoài đường. Đáng chú ý là hành động quyết liệt đề nghị cưới xin của cô gái khiến anh người yêu bỏ chạy.

Sau đó, cô tuyên bố tặng cho anh chàng chiếc xe tay ga đắt tiền khi hỏi việc anh có xe đi chưa. Sau đó cô nàng hào phóng hỏi chàng trai: "Thế đã có xe đi chưa hả?... Tao tặng mày cái xe này". Tuy nhiên cô cũng cấm chàng trai đưa xe của mình đi bán cũng như chở cô gái khác. Đồng thời, cô cũng đưa cho anh chàng một chiếc điện thoại hơn 30 triệu và mắng mỏ, yêu cầu anh chàng cầm lấy. “Bao nhiêu thằng mơ ước như mày còn không được đâu, được chưa. Mày có xe, mỗi ngày tao đưa tiền cho dùng mày còn tỏ ra kiêu thế à?”, cô nói.

Mở đầu clip, "chị người yêu" yêu cầu chàng trai ngồi lên xe và liên tục trách móc, vì sao cô tặng quà, nhắn tin, gọi điện mà anh người yêu không thèm trả lời. Cô nói: "Tao gọi điện mà không bao giờ mày trả lời". Cô nói tiếp: “Điện thoại mày đâu đưa tao xem nào, điện thoại này mua mấy chục nghìn à? Con trai con đứa gì mà ẻo lả như con gái. Tao hỏi mày, mày có yêu tao không, yêu không? Ơ hay nhở, có yêu không”.

Chưa dừng lại đó, cô gái còn khiến nhiều người "sốc" khi chứng kiến cảnh "ép cưới" ngay giữa đường. Không lòng vòng, cô gái yêu cầu chàng trai thực hiện và làm theo từng bước: “Bây giờ mày về quê bảo với bố mẹ mày, mang sính lễ sang nhà tao nói chuyện với nhà tao là tao muốn cuới mày, tao muốn có con với mày”.

Ngược hẳn với mong muốn "cưới nhanh" của đằng gái, anh chàng liên tục lắc đầu tỏ vẻ khó xử và lúng túng không nói được lời nào.

Cô gái chủ động hôn chàng trai và cho biết đây là cách cô đánh dấu chủ quyền - Ảnh chụp màn hình clip

Cô gái tiếp tục lục túi lấy tiền ra và đưa luôn cho chàng trai: “Bây giờ tao đưa cho mày mỗi ngày 1,5 triệu mày tiêu hết cho tao trong 1 ngày. Còn nếu mà từ giờ tao thấy mày đèo con nào qua đây bằng xe này hoặc mang điện thoại hay xe bán đi tao chặt chân mày. Bây giờ mày có cưới tao không?”.

Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi của "bà chị", anh thanh niên lại xin lỗi và có vẻ chưa muốn kết hôn. Thấy vậy, "chị người yêu" thuyết phục thêm:

“Tao bảo này, nhà tao chuẩn bị mua rồi, xe tao đã chu cấp, tiền đã chu cấp điện thoại đã chu cấp mày muốn như thế nào nữa? Một ngày tiêu hết 1,5 triệu cho tao. Điện thoại tao mua cấm tiệt mang ra tán hay nhắn tin cho con khác, nhắn tin cho tao thôi nhớ chưa”.

Nam thanh niên tháo chạy trước màn 'ép cưới' của 'chị người yêu' - Ảnh chụp màn hình clip

Sau đó, cô gái này bất ngờ hôn lên má chàng trai khiến anh chàng sợ hãi rời khỏi xe và bỏ sang đường, rụt rè lên tiếng: “Chị đừng làm như thế”. Đáng chú ý, cô gái vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục bám theo. Cô nói luôn chuyện đó là nụ hôn đầu tiên của mình đánh dấu chủ quyền. Đồng thời, cô gái này cũng khẳng định, những thứ cô cho anh chàng cũng là một cách đánh dấu chủ quyền. “Không phải ai cũng sướng như mày đâu mà còn không biết điều, còn kênh kiệu à?”, cô gái nói. Ngay sau đó, anh chàng trai "bỏ của chạy lấy người" co chân bỏ chạy đi mất.

Thực hư của câu chuyện ra sao hiện vẫn chưa thể xác thực, nhiều người cho rằng hành động của cô gái chỉ khiến cho không chỉ anh thanh niên trong clip bỏ chạy mà tất cả cánh mày râu đều sợ hãi. Bởi theo nhiều người, tình yêu hay hôn nhân đều cần phải có tình cảm xuất phát từ hai phía và là sự tự nguyện. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng đây là clip được dàn dựng chứ không phải có thật!