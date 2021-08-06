Bí ẩn về ngôi miếu thiêng 200 tuổi nằm giữa lòng sông, nước lũ chảy qua bị "quy phục" tự tách làm 2 dòng

Cụ thể, vào tháng 7/1926, huyện Ninh Thiểm gặp phải trận thiên tai chưa từng có trong suốt 100 năm. Mưa lớn liên tục trong 7 ngày 7 đêm, dẫn theo lũ quét. Trận hồng thủy dâng cuồn cuộn từ trên núi trút xuống, chảy dọc sông Trường Giang đổ thẳng về hướng thị trấn.

Vào năm 1926, người dân huyện Ninh Thiểm - một huyện nằm sâu trong dãy núi Tần Lĩnh, Thiểm Tây, Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra tại ngôi miếu Thành Hoàng. Ngôi miếu này tọa lạc trên bãi đất bồi nằm trơ vơ giữa con sông, cách thị trấn 5km.

Kỳ lạ thay, khi dòng lũ lớn với tốc độ tàn phá khủng khiếp ấy chảy tới ngôi miếu lạ thay như bị "thuần hóa", lập tức tách ra thành hai dòng phía đông và tây của miếu Thành Hoàng, lặng lẽ chảy qua, gần như không để lại chút dấu vết gì. Điều này khiến người dân chứng kiến vụ việc vô cùng kinh ngạc bởi rõ ràng dòng nước cao hơn cả miếu, ngay cả bức tường thành thị trấn kiên cố bên ngoài sông cũng bị xô đổ, tại sao ngôi miếu nhỏ nằm giữa sông lại bình yên vô sự trước cơn lũ lớn?

Người dân nơi đây nghĩ rằng, ngôi miếu Thành Hoàng sẽ là nơi đầu tiên dòng lũ quét tới. Vì vậy, khi tận mắt chứng kiến luồng sóng lớn cao tới mười mấy mét, đổ thẳng về phía miếu Thành Hoàng, ai nấy đều lo lắng đến toát mồ hôi hột, sợ rằng trận hồng thủy sẽ san phẳng ngôi miếu.

Phải chăng đúng như truyền thuyết "Kim điểu phù châu" (vịt vàng làm nổi thuyền) là có thật? Phía dưới miếu thực sự là có một chú vịt vàng nâng đỡ miếu khi có hồng thủy?

Khi dòng nước lũ chảy tới địa phận của ngôi miếu Thành Hoàng thì lập tức chia làm hai không làm ngập miếu - Ảnh: Internet

Theo sách "Ninh Thiểm huyện chí" ghi lại, ngôi miếu Thành Hoàng này khởi công xây dựng vào năm Càn Long thứ 50 (tức năm 1786) trên vị trí được cho là đắc địa, đến nay đã có lịch sử hơn 200 năm. Ngôi miếu này chiếm diện tích khoảng 6000m2, khu vực kiến trúc vào khoảng 1000m2, mang phong cách miếu đền thường thấy vào thời nhà Thanh và không hề có bất kỳ kết cầu đặc biệt nào. Địa thế bãi bồi giữa sông không hề cao, tổng thể giống hình dáng chiếc thuyền, có thể chia dòng lũ ở một mức độ nhất định nào đó. Thế nhưng ngôi miếu xây bên trên chỉ cao hơn mặt nước không tới 2m. Theo lý mà nói, hoàn toàn không có khả năng chống chọi dòng lũ lớn.

Trong suốt hơn 200 năm này, sông Trường Giang có tổng 47 trận hồng thủy, to nhỏ đều đủ cả. Các thôn trang, thị trấn xung quanh vô số lần bị quét tan hoang, duy chỉ có ngôi miếu vẫn nằm đó, sừng sững không hề hấn gì. Dân gian không cách nào giải thích được hiện tượng kỳ lạ này, bèn kháo nhau truyền thuyết về "kim điểu phù châu".

Tương truyền, vào thời Gia Khánh, có một vị lạt ma (thầy tu ở Tây Tạng) đến huyện Ninh Thiểm. Khi đi qua bờ sông Trường Giang, phát hiện bên bãi bồi giữa sông có hai chú vịt vàng, bèn nảy ý định bắt giữ làm của riêng. Nhân lúc hai chú vịt vàng nhắm mắt nghỉ ngơi, vị lạt ma khe khẽ tới bên bờ sông nơi cách hai chú vịt gần nhất, sau đó bất ngờ nhảy xuống nước, lao về phía vịt vàng. Nhưng hai chú vịt vàng này rất khôn, thấy vị lạt ma muốn bắt liền dang đôi cánh bay vào trong không trung, chỉ để lại vị thầy tu một mình vùng vẫy giữa dòng nước đang chảy xiết. Sau đó, một chút vịt vàng bay tới miếu Quan Công trong thành, chú vịt còn lại đậu trên bãi bồi giữa sông.

Hình ảnh ngôi miếu được chụp từ trên cao - Ảnh: Internet

Người dân cho rằng đây là vịt thần, có thể bảo vệ bình an cho bách tính trong vùng, vì thế nha huyện đứng ra huy động tiền của thi công một ngôi miếu Thành Hoàng bảo vệ cho cả vùng.

Trải qua 200 năm, có biết bao học giả đến đây tìm hiểu về ngôi miếu nhưng rồi họ cũng phải ra đi, mang theo trăm nỗi trăn trở chưa được giải đáp. Truyền thuyết và bí ẩn xung quanh ngôi miếu Thành Hoàng vẫn được lưu truyền rộng rãi.

Cho đến năm 2006, 3 học sinh trung học mới thực sự giải đáp được điều huyền bí ở miếu Thành Hoàng tại Ninh Thiểm khiến cho cơn lũ chuyển dòng.

Vì muốn khích lệ tinh thần ham học và dám sáng tạo của thanh niên học sinh, Cục Thủy lợi của huyện đã đặc biệt thành lập một nhóm nhỏ nghiên cứu miếu Thành Hoàng, do chuyên gia Cục Thủy lợi, Thái Bang Thụ đảm nhiệm hướng dẫn ba bạn học sinh, dẫn dắt họ tiến hành các cuộc khảo sát khoa học trong miếu Thành Hoàng.

3 học sinh đã tìm ra lời giải cho bí ấn về ngôi miếu hơn 200 tuổi - Ảnh: Internet

Qua nghiên cứu, nhóm đã tìm ra 2 phát hiện quan trọng lý giải cho khả năng chống trọi lũ lụt thần kỳ nơi miếu Thành Hoàng. Một là "những khối đá bắt rễ" lớn và tác động của lực ly tâm.

Nhóm nghiên cứu phát hiện bên trong lòng sông cách bãi bồi giữa sông nơi đặt ngôi miếu khoảng hơn 60m về phía thượng du có một khối đá cực lớn, hình dáng lạ lùng. Thông qua đo lường, phần lộ ra khỏi lòng sông của hòn đá lớn này dài khoảng 7m, rộng khoảng 5m, phần chìm dưới dòng sông có kích thước cụ thể bao nhiêu hiện vẫn chưa rõ.

Quan sát khối đá khổng lồ này có thể thấy, phần lộ ra khỏi lòng sông khá giống chiếc sừng tê giác vùi trong cát, vì thế nhóm nghiên cứu gọi đây là "mặt sau sừng tê giác".

Ngoài khối đá khổng lồ này, xung quanh còn phân bố hơn chục khối đá khổng lồ khác. Phần lộ ra ngoài lòng sông to nhỏ không giống nhau, nhưng phần giấu trong đất được dự đoán là cực kỳ lớn, cho dù là hồng thủy cũng khó mà di chuyển được chúng, vì thế nhóm nghiên cứu gọi đây là "những khối đá bắt rễ".

Công dụng của "những khối đá bắt rễ" này tương tự như "đê phân luồng dòng nước hình miệng cá", khi nước lũ thượng nguồn dâng lên, "nhóm đá bắt rễ" này sẽ tách dòng nước thành hai. Bên cạnh đó hình dáng chiếc thuyền của bãi bồi giữa sông cũng phát huy tác dụng phân luồng dòng nước giúp nước lũ nhanh chóng trút qua.

Vị trí dòng nước ở khu vực miếu Thành Hoàng vừa hay nằm ở khúc ngoặt của dòng nước. Sau khi nước lũ thượng du đổ về, do ảnh hưởng của "những khối đá bắt rễ", phần lớn lượng nước đều sẽ chảy về phía tây dòng sông, dưới tác động của lực li tâm ở khúc ngoặt này, dòng nước sẽ hình thành hình thái tây cao đông thấp.

Vào mùa mưa, khi có lũ quét, dòng nước chủ yếu quét qua khu vực xung quanh, còn bãi bồi nơi có ngôi miếu nằm ở bên trong dòng nước, dòng chảy tương đối ôn hòa. Như vậy, dòng chảy ngầm bên dưới sẽ không ngừng cuốn theo bùn cát và đá vào bên trong bờ, vô tình gia cố thêm cho ngôi miếu Thành Hoàng.

Vậy là bí ẩn miếu Thành Hoàng cuối cùng cũng được giải đáp bằng những nghiên cứu khoa học chứ không hoàn toàn do vịt thần như những câu chuyện truyền miệng trong dân gian. Chính những người thợ khéo léo thời cổ đại đã dùng trí tuệ và đôi bàn tay sáng tạo, tạo nên kỳ tích lịch sử của ngôi miếu cổ kính này.