Tối ngày 2/8, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện clip ghi lại một vụ việc đáng thương và khiến dư luận vô cùng phẫn nộ chính là cảnh ghi lại 1 nam thanh niên bị một người đàn ông liên tục đạp vào mặt, người, và tìm cách đẩy nam thanh niên trẻ tuổi xuống sông.

Trong đoạn clip cho thấy, một nam thanh niên mặc quần âu, áo phông trắng đang cố bám vào lan can thì một người đàn ông khác, cao lớn liên tục dùng tay đẩy nạn nhân xuống sông. Không chỉ thế, người đàn ông này còn leo lên lan can dùng chân đạp liên tục vào nạn nhân khiến người này tuột tay và rơi xuống bên mép lan can. Kẻ sát nhân còn nhảy qua lan can, dùng chân đạp vào mặt và thản nhiên dùng tay kéo tay nạn nhân vứt xuống sông. Nạn nhân liên tục chới với, cầu cứu song không có sự giúp đỡ nên đã đuối sức và tử vong ngay sau đó.