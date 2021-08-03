Vụ việc nam thanh niên bị đẩy xuống cầu rồi tử vong ở Nhật Bản, cộng đồng mạng lên án gay gắt những trước sự thờ ơ, nhẫn tâm của đôi nam nữ chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng chỉ thản nhiên: "Đúng rồi, đánh nó đi".

Tối ngày 2/8, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện clip ghi lại một vụ việc đáng thương và khiến dư luận vô cùng phẫn nộ chính là cảnh ghi lại 1 nam thanh niên bị một người đàn ông liên tục đạp vào mặt, người, và tìm cách đẩy nam thanh niên trẻ tuổi xuống sông. Trong đoạn clip cho thấy, một nam thanh niên mặc quần âu, áo phông trắng đang cố bám vào lan can thì một người đàn ông khác, cao lớn liên tục dùng tay đẩy nạn nhân xuống sông. Không chỉ thế, người đàn ông này còn leo lên lan can dùng chân đạp liên tục vào nạn nhân khiến người này tuột tay và rơi xuống bên mép lan can. Kẻ sát nhân còn nhảy qua lan can, dùng chân đạp vào mặt và thản nhiên dùng tay kéo tay nạn nhân vứt xuống sông. Nạn nhân liên tục chới với, cầu cứu song không có sự giúp đỡ nên đã đuối sức và tử vong ngay sau đó.

Cảnh tượng dã man khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh chụp màn hình Điều đáng chú ý là phía đối diện lại có rất nhiều người tập trung theo dõi vụ việc, thông qua clip có thể thấy sự có mặt của nhiều người Việt liên tục bàn luận. Thậm chí, 1 nam thanh niên vừa quay vừa bình luận: "Thằng kia lúc đầu can xong giờ không can nữa. Đúng rồi, đạp nó xuống", "Đúng rồi, đạp xuống", sau đó liên tục văng tục, chửi bậy. Một cô gái khác thì bình luận: "Đúng rồi, đánh ch** nó đi". MXH đã phẫn nộ khi chỉ thấy hành động quay clip câu view của nhóm người mà không hề có hành động can ngăn, giúp đỡ trực tiếp nào. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến và vớt được xác nạn nhân xấu số đưa lên bờ. Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng xót thương cho nạn nhân xấu số bởi một kẻ máu lạnh hành hung. Nhưng đáng lên án và khiến cộng đồng mạng phẫn nộ nhất có lẽ là thái độ của cặp nam nữ trực tiếp chứng kiến vụ việc nhưng thờ ơ. Nhiều người còn lên tiếng truy tìm danh tính của đôi nam nữ đã lạnh lùng chứng kiến sự việc thương tâm. Hiện tại, chưa tìm ra được danh tính của người quay nhưng sự việc đáng buồn trên vẫn đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Liên quan tới vụ việc, Yahoo News Nhật Bản đưa tin, vào lúc 8h20 phút tối ngày 2/8 (giờ địa phương), đã có một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông". Sự việc diễn ra tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori (Osaka, Nhật Bản). Nạn nhân ngoài 20 tuổi, được vớt lên trong tình trạng tim đã ngừng đập, sau đó được xác nhận đã tử vong. Người đàn ông tấn công nạn nhân - Ảnh chụp màn hình clip Theo lời nhân chứng kể lại, nạn nhân đã bị một người đàn ông đánh đập thậm tệ, tìm cách đẩy xuống sông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát Osaka đang tiến hành điều tra, với nghi án giết người. Được biết, theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường, một nhóm người Nhật Bản và nước ngoài đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát trước đó. Hai bên có vẻ như đang say xỉn và tranh cãi rất to. Ngay sau đó, phía cảnh sát đã tìm thấy xác của nạn nhân mới chỉ 20 tuổi ở sông Dotonbori, dưới chân cầu trong tình trạng ngừng tim phổi. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức từ Sở cảnh sát tỉnh Osaka về nghi án giết người gây rung động này. Cảnh sát Nhật Bản vẫn đang điều tra và truy tìm tung tích của thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nam-thanh-nien-bi-day-xuong-cau-tu-vong-o-nhat-ban-cdm-truy-tim-doi-nam-nu-nguoi-viet-chung-kien-su-viec-lanh-lung-livestream-415624.html