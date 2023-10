Chị gái mặc quần hoa 'hổ báo' với lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 để 'thông chốt' và cái kết

'Chị gái mặc quần hoa' hùng hổ lao vào đánh, chửi CSGT để được 'thông chốt' - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đầu tiên được người dân đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội dài gần 3 phút. Trong clip, người phụ nữ có biểu hiện bất thường. Dù không thể qua chốt nhưng người phụ nữ quần hoa này vẫn liên tục chửi bới, đi qua đi lại. Lợi dụng lúc chốt kiểm dịch có khe hở, người này liền định xông ra thông chốt. Đáng chú ý, người này vẫn "quậy" mặc cho có nhiều xe cộ qua lại, thậm chí có cả xe cứu thương. Sau nhiều lần yêu cầu đeo khẩu trang nhưng người phụ nữ không hợp tác, CSGT đã phải nhờ đến lực lượng công an hỗ trợ.

Được lực lượng chức năng nhắc nhở đeo khẩu trang nhưng người phụ nữ này vẫn chống đối, bất hợp tác - Ảnh cắt từ clip

Trong clip thứ hai, công an viên đã đến hỗ trợ với thái độ nhỏ nhẹ và lịch sự, hỏi: "Chị bức xúc cái gì, từ từ nói. Chị đeo khẩu trang vô. Bây giờ chị đeo vô không?". Trái ngược với thái độ ôn tồn, lịch sự của lực lượng chức năng, người phụ nữ vẫn bất hợp tác và chỉ 3 giây sau đó, người công an này đã trấn áp được chị quần hoa. Đáp lại, người phụ nữ vẫn tỏ thái độ bất hợp tác. Người công an này, sau đó chỉ mất 3 giây để trấn áp "chị gái mặc quần hoa".