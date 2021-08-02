Chị gái mặc quần hoa 'hổ báo' với lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 để 'thông chốt' và cái kết

Lực lượng công an chỉ mất 3 giây đã trấn áp được chị gái mặc quần hoa với hành động 'xấu xí', hành động nhanh như chớp sau đó khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, thì ngoài kia vẫn có những người thiếu ý thức trong việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị phòng chống dịch như: ra đường tập thể dục, ra ngoài không có giấy thông hành, không đeo khẩu trang, cố tình "thông chốt" kiểm dịch... Mới đây nhất là 2 clip ghi lại một "chị gái mặc quần hoa" không đeo khẩu trang nhưng một mực đòi "thông chốt" kiểm soát dịch bệnh. Khi không được lực lượng chức năng chấp thuận và yêu cầu đeo khẩu trang, chị này đã lao vào tấn công đòi tát, đòi đấm cảnh sát giao thông (CSGT) khiến dư luận phẫn nộ. Người chia sẻ clip cho biết sự việc này diễn ra ở chốt Bàu Năng DMC, tỉnh Tây Ninh.

'Chị gái mặc quần hoa' hùng hổ lao vào đánh, chửi CSGT để được 'thông chốt' - Ảnh cắt từ clip Đoạn clip đầu tiên được người dân đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội dài gần 3 phút. Trong clip, người phụ nữ có biểu hiện bất thường. Dù không thể qua chốt nhưng người phụ nữ quần hoa này vẫn liên tục chửi bới, đi qua đi lại. Lợi dụng lúc chốt kiểm dịch có khe hở, người này liền định xông ra thông chốt. Đáng chú ý, người này vẫn "quậy" mặc cho có nhiều xe cộ qua lại, thậm chí có cả xe cứu thương. Sau nhiều lần yêu cầu đeo khẩu trang nhưng người phụ nữ không hợp tác, CSGT đã phải nhờ đến lực lượng công an hỗ trợ. Được lực lượng chức năng nhắc nhở đeo khẩu trang nhưng người phụ nữ này vẫn chống đối, bất hợp tác - Ảnh cắt từ clip Trong clip thứ hai, công an viên đã đến hỗ trợ với thái độ nhỏ nhẹ và lịch sự, hỏi: "Chị bức xúc cái gì, từ từ nói. Chị đeo khẩu trang vô. Bây giờ chị đeo vô không?". Trái ngược với thái độ ôn tồn, lịch sự của lực lượng chức năng, người phụ nữ vẫn bất hợp tác và chỉ 3 giây sau đó, người công an này đã trấn áp được chị quần hoa. Đáp lại, người phụ nữ vẫn tỏ thái độ bất hợp tác. Người công an này, sau đó chỉ mất 3 giây để trấn áp "chị gái mặc quần hoa".

Hành động nhanh, dứt khoát đeo khẩu trang cho người phụ nữ đã được cộng đồng mạng hưởng ứng và khen ngợi - Ảnh cắt từ clip Sau hành động quyết liệt, nhanh như chớp anh công an đã lập tức lấy khẩu trang y tế để cưỡng chế đeo ngay cho người phụ nữ. Hành động này càng khiến mọi người thêm ấn tượng. Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, netizen đã dành những tràng pháo tay cho cách ứng xử dứt khoát nhưng cũng hết sức chuyên nghiệp của lực lượng chức năng. Hiện tại, để tránh sự lây lan của dịch bệnh việc người dân ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết sẽ rất quan trọng trong công tác phòng dịch.

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