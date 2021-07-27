Sự thật về bức ảnh người đàn ông một mình lặng lẽ chở quan tài đi trong đêm giới nghiêm ở Sài Gòn

Xã hội 27/07/2021 19:57

Hình ảnh người đàn ông một mình chở chiếc quan tài đi trong đêm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, bức ảnh này đã được CĐM chứng minh không phải được chụp vào ngày 26/7 tại Sài Gòn như nhiều người nghĩ.

Tối 26/7, TP.HCM đã chính thức áp dụng giới nghiêm, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 18h tối trừ những trường hợp cực kỳ nguy cấp. Lần đầu tiên, Sài Gòn lại trở nên vắng lặng, yên tĩnh đến lạ. 

Cũng trong đêm 26/7, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp lại cảnh người đàn ông đi xe máy, chở phía sau một quan tài giữa đường phố không một bóng người, không một phương tiện nào. Nhiều người cho rằng đây là bức ảnh được chụp tại TP.HCM khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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 Hình ảnh người đàn ông chở chiếc quan tài trong đêm vắng lặng được cho là được chụp tại TP.HCM vào ngày 26/7 - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc

Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng đây không phải là bức ảnh chở quan tài người đã khuất vì nhiễm Covid-19, vì người đã khuất nhiễm Covid-19 sẽ có hình thức xử lý thi thể theo cách đặc thù. Hơn nữa, quan tài được chở kiểu này theo nhiều người suy đoán đây có thể là quan tài rỗng.

nhiem covid-19
 Hình ảnh người đàn ông chở chiếc quan tài đi trong đêm đã được đăng tải vào ngày 30/6/2020 trên một Page nước ngoài - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc

Cư dân mạng còn tìm ra được bức ảnh này không phải được chụp vào tối ngày 26/7, nó có thể được chụp ở một nước nào đó gần gũi với Việt Nam, cũng có thể được chụp tại Việt Nam vì sử dụng phương tiện xe máy, cảnh vật gần gũi nhưng bức ảnh này đã được cộng đồng mạng tìm thấy đã xuất hiện từ trước đó vào ngày 30/6/2020, tức là cách đây hơn 1 năm, trên Page của nước ngoài. Không rõ ai đã chụp bức ảnh này, trong hoàn cảnh nào. Chúng ta chỉ có thể tin rằng nó không phải là bức ảnh được chụp tại TP.HCM vào tối 26/7.

Mặc dù hình ảnh đó không phải được chụp tại TP.HCM, nhưng nó vẫn khiến chúng ta phải suy nghĩ, như một lời cảnh báo đáng sợ, về những đám ma vội vã, khó chu toàn, vắng người tiễn đưa trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang khiến Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung phải lao đao. 

Hy vọng rằng mỗi chúng ta, hãy chung tay, chung sức với Chính phủ, bớt một chút tự do,  một chút phóng khoáng đời thường để có thể cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

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Từ khóa:   TP.HCM giãn cách xã hội giờ giới nghiêm tử vong vì coivd-19

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