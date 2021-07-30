'Quậy' chốt kiểm soát Covid-19, chú công an chỉ nói 1 chữ khiến người phụ nữ 'cứng họng', CĐM tán dương

Xã hội 30/07/2021 20:10

Ra đường không có giấy thông hành, người phụ nữ dùng lời lẽ thô tục để nói chuyện với lực lượng chức năng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19. Đáng chú ý, người phụ nữ này còn nhiều lần cố tình "thông chốt" khiến CĐM bức xúc. 

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip về các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Bên cạnh những trường hợp có hoàn cảnh éo le, sơ suất phải ra đường vì trường hợp khẩn cấp thì cũng có rất nhiều trường hợp ra đường không có lý do hoặc lý do không thực sự khẩn cấp. Trong số những clip này, có nhiều clip ghi lại cảnh nhiều người vẫn đưa hàng loạt lý do để biện minh, thậm chí có nhiều người còn sẵn sàng "tay đôi" với lực lượng chức năng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Mới đây nhất là clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chở theo con nhỏ yêu cầu được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, người phụ nữ này không những không xuất trình được giấy tờ thông hành mà còn lớn tiếng chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ bằng những từ ngữ thô tục bất chấp việc đang chở con nhỏ.

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 Người phụ nữ chở theo con nhỏ yêu cầu được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhưng không xuất trình được giấy thông hành - Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ đang gào lên, thì người công an ôn tồn và nhỏ nhẹ, thái độ vô cùng lịch sự giải thích: "Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát Covid-19 khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đề nghị chị chấp hành lực lượng chức năng. Nếu mà chị xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ là chị vi phạm pháp luật, tôi mời chị về phường. Nếu chị không về, chúng tôi sẽ cưỡng chế".

Dù vậy, người phụ nữ vẫn hét thẳng vào mặt công an: "Tao không đi đâu hết. Tao không phải tội phạm. Mày nghĩ mày cưỡng chế bằng bạo lực, mày mạnh hơn tao thì mày cứ làm!". Đến đây, cán bộ công an chỉ đáp một từ ngắn gọn "bắt" và không giải thích gì thêm. 

Hành động ngắn ngọn, quyết liệt của lực lượng chức năng khiến cộng đồng mạng vô cùng tán dương. Bên cạnh đó, rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hành vi thiếu ý thức của người phụ nữ này.

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 Cộng đồng mạng lên án hành vi thiếu ý thức của người phụ nữ - Ảnh chụp màn hình

Theo báo Công An TP.HCM đưa tin, sự việc xảy ra vào trưa 26/7 tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là bà D. (ngụ quận 12, TPHCM).

Cảnh sát cho biết bà D. chạy xe đến chốt nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường cần thiết và lớn tiếng với tổ công tác. Sau hơn 30 phút giải thích, lực lượng chức năng mời bà D. về trụ sở. Tuy nhiên, người này không hợp tác, công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt phối hợp với tổ công tác trực chốt thuyết phục bà D. chấp hành quy định, nhưng bà D. vẫn thách thức, nên lực lượng Công an đã khống chế, đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Điều đáng nói là người phụ nữ này không chỉ 1 lần gây rối tại chốt kiểm soát này để gây rối, cảnh sát cho biết vào trưa ngày 25/7, bà D. cũng từng đến chốt kiểm soát để gây rối.

Hiện vụ việc đã được Công an phường Bình Hưng Hòa chuyển lên Công an quận Bình Tân tiếp tục thụ lý, điều tra.

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Từ khóa:   chốt kiểm soát dịch Covid-19 chỉ thị giãn cách xã hội vi phạm phòng chống dịch

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