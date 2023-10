'Quậy' chốt kiểm soát Covid-19, chú công an chỉ nói 1 chữ khiến người phụ nữ 'cứng họng', CĐM tán dương

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip về các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Bên cạnh những trường hợp có hoàn cảnh éo le, sơ suất phải ra đường vì trường hợp khẩn cấp thì cũng có rất nhiều trường hợp ra đường không có lý do hoặc lý do không thực sự khẩn cấp. Trong số những clip này, có nhiều clip ghi lại cảnh nhiều người vẫn đưa hàng loạt lý do để biện minh, thậm chí có nhiều người còn sẵn sàng "tay đôi" với lực lượng chức năng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Mới đây nhất là clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chở theo con nhỏ yêu cầu được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, người phụ nữ này không những không xuất trình được giấy tờ thông hành mà còn lớn tiếng chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ bằng những từ ngữ thô tục bất chấp việc đang chở con nhỏ.