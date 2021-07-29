Bệnh viện Chợ Rẫy cảm ơn nhưng chưa tiếp nhận 1.500 lít oxy do bà Nguyễn Phương Hằng hỗ trợ, biết lý do khiến ai cũng vui mừng

Xã hội 29/07/2021 14:04

Page Bệnh Viện Chợ Rẫy gián tiếp xác nhận thông tin bà Phương Hằng ngỏ ý muốn hỗ trợ bệnh viện 1.500 lít oxy mỗi ngày để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

Trước đó, ngày 25/7 bà Nguyễn Phương Hằng livestream chia sẻ vợ chồng bà đã liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy để cung cấp 1.500 lít oxy hỗ trợ bệnh viện điều trị Covid-19. Tuy nhiên thông tin này, phía Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn chưa có động thái xác nhận.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet 

Mới đây, ngày 29/7, trên fanpage chính thức của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đăng tải bài viết với nội dung cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam. 

Cụ thể, Fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, số ca nhiễm covid-19 không ngừng tăng cao, đơn vị này là một trong những bệnh viện trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng vì vậy, số lượng oxy sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hồi sức Covid-19 luôn ở mức cao.

Đồng thời, phía Bệnh viện Chợ Rẫy gián tiếp xác nhận thông tin bà Nguyễn Phương Hằng từng chia sẻ trong livestream là đúng với sự thật. Page bệnh viện cho hay, đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng đã liên hệ với bệnh viện với mong muốn được chung tay góp đẩy lùi dịch bệnh Covid bằng việc cũng cấp oxy cho bệnh viện.

Page bệnh viện viết: "Vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam đã liên hệ qua điện thoại với Ban Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, bày tỏ mong muốn chung tay cùng Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác điều trị cho bệnh nhân Covid nặng. Theo đó, Công ty Đại Nam sẽ cung cấp oxy cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hồi sức Covid -19 để điều trị bệnh nhân COVID -19 tại 2 bệnh viện này"

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nguyen phuong hang
Bài đăng trên fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy cảm ơn bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình 

Tuy nhiên, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Ban lãnh đạo của Bệnh viện đã đánh giá được tình hình từ trước và đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng oxy trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Và hiện tại thì lượng oxy sử dụng của bệnh viện vẫn đang đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Vậy nên, mong muốn hỗ trợ 1500 lít oxy mỗi ngày cho bệnh viện của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" chưa được tiếp nhận.

"Vì vậy, Ban Lãnh đạo Bệnh viện xin trân trọng đón nhận và đã gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Nam nói chung và CEO Nguyễn Phương Hằng nói riêng bởi hành động cao quý này. Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và lượng bệnh nhân nặng có thể tăng cao hơn nữa, trữ lượng oxy dự trữ trước đó có thể sẽ không đáp ứng đủ, Ban Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hồi sức COVID -19 sẽ tiến hành sử dụng lượng oxy mà Công ty Đại Nam sẽ hỗ trợ".

Ngoài việc gián tiếp ghi nhận hành động đẹp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Page Bệnh viện Chợ Rẫy còn chia sẻ thêm thông tin vợ chồng bà chủ Đại Nam đã đóng góp giúp đỡ bệnh nhân nghèo từ năm 2015 đến nay. 

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 Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet

"Từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được sự chung tay giúp đỡ bệnh nhân nghèo của Công ty Cổ phần Đại Nam nói chung và CEO Nguyễn Phương Hằng nói riêng. Theo đó, từ ngày 21/09/2015 – ngày 6/6/2016, Công ty Cổ phần Đại Nam đã hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho 68 bé. Sau khi thành lập Quỹ từ thiện Hằng Hữu đến tháng 1/2021, Công ty tiếp tục hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho 264 bé. Bên cạnh đó, Công ty cũng chung tay hỗ trợ cho 32 Bệnh nhân nghèo của khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy nằm trong chương trình Quỹ giờ vàng".

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 Cộng đồng mạng cảm ơn tấm lòng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Page Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người bày tỏ sự cảm kích của đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm "chiến đấu" để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 cũng như những chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ lãnh đạo bệnh viện cũng đáng được ngợi. Đồng thời, không ít người cũng như gửi lời chúc, cảm ơn tới vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. 

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Từ khóa:   Covid-19 bà nguyễn Phương Hằng Bệnh viện Chợ Rẫy

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