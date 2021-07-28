Mới đây, truyền thông Bangladesh mới đây đưa tin, một gã đàn ông lợi dụng tình hình thành phố giãn cách vì dịch Covid-19 đã xâm hại cô gái trẻ.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp với số ca không ngừng tăng, vì vậy nhiều thành phố trên khắp thế giới đã tiến hành phương án giãn cách thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Người người, nhà nhà không được phép ra ngoài. Những trường hợp ốm đau hay đi mua thực phẩm cần thiết vẫn được chính quyền cho phép. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được, có những kẻ xấu lại lợi dụng thời điểm vắng vẻ này để làm chuyện trái pháp luật.

Sự việc trên đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ, đặc biệt khi danh tính của kẻ hiếp dâm được tiết lộ. Hóa ra, tên râu xanh ấy không ai khác chính là nhân viên tại nhà thuốc mà cô gái tìm đến để mua thuốc và khám bệnh. Gã ta tên là Abdus Sattar, 38 tuổi.

Cụ thể, vào ngày 3/7, một cô gái trẻ 25 tuổi bị xâm hại khi ra ngoài mua thuốc và khám bệnh. Theo ghi nhận, sự việc trên xảy ra tại cửa hiệu bán thuốc tây Mokaddia ở quận Kamrangirchar, thủ đô Dhaka, Bangladesh. Đây cũng là ngày thứ ba Bangladesh siết chặt các chỉ thị giãn cách xã hội .

Theo lời khai của cô gái cho biết, vào hôm xảy ra sự việc, cô cảm thấy trong người không khỏe nên đã đi mua thuốc đồng thời nhờ nhân viên tại hiệu thuốc là Abdus Sattar kiểm tra huyết áp giúp vì cô cảm thấy cơ thể xuất hiện các triệu chứng giống như đang bị tụt huyết áp.

Sau khi nghe cô gái trình bày, Abdus nói rằng huyết áp thấp khá nguy hiểm cần phải được kiểm tra kỹ càng. Sau đó, gã ta mời cô vào căn phòng nhỏ bên trong tiệm thuốc để đo cân nặng và kiểm tra huyết áp cẩn thận. Không nghi ngờ gì, cô gái liền theo chân Abdus vào phòng. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân vào bên trong, gã ta liền lộ rõ bộ mặt thật, ra tay cưỡng hiếp cô gái.

Sau vụ việc, cô gái đã lập tức chạy đến đồn công an và đệ đơn tố cáo với cảnh sát. Theo Mostafizur Rahman – cảnh sát trưởng phụ trách đồn cảnh sát Kamrangirchar cho biết Abdus đã bị bắt giữ và cũng đã thừa nhận toàn bộ tội ác của bản thân ngay trong lần thẩm vấn đầu tiên.

Cảnh sát Mostafizur nói: "Thủ phạm đã lợi dụng lúc đường phố vắng vẻ, người dân đều ở trong nhà do lệnh giãn cách để ra tay vì hắn biết rằng lúc này dù cô gái có kêu cứu cũng không ai nghe thấy hoặc kịp thời giúp đỡ. Tang chứng và vật chứng liên quan đến vụ cưỡng hiếp đã được thu thập. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc một cách cẩn thận để lấy lại công bằng cho nạn nhân."

Vì vậy, dù là giãn cách hay không chị em phụ nữ thật hạn chế ra đường một mình vào buổi tối, hoặc đến những nơi vắng vẻ nguy hiểm để tránh gặp những trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé!