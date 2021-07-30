Hot girl từng hôn đắm đuối trên truyền hình khiến CĐM ngớ người vì vòng 1 'phồn thực' biến mất tăm tại The Face Việt Nam

Cộng đồng mạng "đào" lại bức ảnh Mon 2K đi casting chương trình The Face Vietnam, đáng chú ý là vòng 1 bỗng dưng "mất dạng" khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mon 2K tên thật là Trần Ngọc Ánh, còn được mệnh danh là "hot girl ngực khủng" hay "hot girl thị phi" sau loạt scandal và phát ngôn gây sốc trên MXH. Chính vì cái tên Mon 2K đã khiến nhiều người hiểu lầm rằng Trần Ngọc Anh sinh năm 2000. Tuy nhiên cô nàng này thực chất sinh năm 1994. Mon 2K với thân hình nóng bỏng, vòng 1 'phồn thực' - Ảnh: FBNV Mới đây, cộng đồng mạng lại "đào" lại hình ảnh của Trần Ngọc Ánh cách đây 4 năm, đó là khi cô xuất hiện tại buổi casting The Face Vietnam 2017. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý chính là vòng 1 của cô nàng. Mon 2K, nổi tiếng là cô nàng ngực khủng với những bộ ảnh khoe vòng 1 "phồn thực" thì lần xuất hiện đó, cô từng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mon 2K xuất hiện với vòng 1 'biến mất' khi tham gia casting The Face Vietnam 2019 - Ảnh: Internet Cụ thể, trong những bức ảnh được chụp tại vòng casting thì vòng 1 của Mon 2k dường như đã "mất tích". Nhất là với những bức ảnh chụp nghiêng, phía trước người Mon 2k gần như phẳng dù đã mặc chiếc áo bó chặt body để có thể khoe được đường cong. Tuy không được vào vòng trong nhưng tại thời điểm đó, "người đẹp thị phi" nhận được rất nhiều sự chú ý với loạt ảnh casting này. Cô nàng thường xuyên lựa chọn những trang phục phô diễn vòng 1 ngồn ngộn của mình - Ảnh: FBNV Tới năm 2019, Mon 2K lại bị chỉ trích khi tham gia chương trình Lựa chọn của trái tim và "hôn ngấu nghiến" anh chàng Trần Nguyên. Mặc dù có "nụ hôn như nuốt" trên sóng truyền hình nhưng cuối cùng cả hai vẫn không hẹn hò. Trần Nguyên thừa nhận tham gia chương trình để đánh bóng tên tuổi, còn Mon 2K lại thừa nhận sau chương trình cô việc kinh doanh của cô bị ảnh hưởng khá nhiều.

Hiện tại, "hot girl ngực khủng" vẫn đang tiếp tục với công việc kinh doanh và làm người mẫu ảnh, cũng như theo đuổi con đường ca hát.

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