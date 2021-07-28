'Sốc' MXH: Nam sinh dùng từ ngữ 18+, gạ chat sex, gửi ảnh nhạy cảm vào group học sinh 2k9

Nam sinh 2k9 gạ sẽ gửi hình 18+ vào group của học sinh lớp 6 khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
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Mới đây cộng đồng mạng xôn xao với đoạn tin nhắn gạ chat sex của một nam sinh 2k9. Đáng chú ý, nam sinh này tự giới thiệu là nam sinh năm 2009, tức là mới 12 tuổi. Đoạn tin nhắn này được chia sẻ rầm rộ trong các group của học sinh 2k9 khiến ai nấy đều phải giật mình với hành động này.
Cụ thể, vào tối 27/7, một tài khoản Facebook tên B.B đã lầm tưởng nick của bạn B.N là nữ nên đã chủ động nhắn tin tán tỉnh gạ sex. Thậm chí, cậu bạn 2k9 này còn dùng nhiều từ ngữ thô tục và gửi nhiều hình ảnh "nóng" nhạy cảm cho đối phương xem. Tài khoản này còn yêu cầu đối phương phải gửi lại hình ảnh nhạy cảm cho mình.
Sau khi đoạn tin nhắn này được đăng tải lên mạng xã hội, hàng loạt tài khoản đã tìm tới trang cá nhân của nam sinh 2K9 này để yêu cầu B.B xin lỗi "nạn nhân" bất đắc dĩ. Tuy nhiên, câu trả lời của tài khoản này còn khiến mọi người "chết đứng" với dòng trạng thái: "Tôi đâu ép đâu" khiến ai nấy đều phẫn nộ.
Hiện tại, vẫn chưa xác định được danh tính của tài khoản này, liệu có phải là học sinh 2k9 hay không. Nhưng việc sử dụng những ngôn từ nhạy cảm, tục tĩu và gửi những hình ảnh "nóng" vào một group của các bạn học sinh lớp 6 là điều khiến nhiều người không khỏi lo ngại vì các em còn chưa tự bảo vệ được bản thân trước những hành động phản cảm, thô tục.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, việc thường xuyên tham gia tìm xem những video, hình ảnh khiêu dâm có thể khiến bị lệch lạc trong hành vi, dẫn đến khả năng phạm tội. Thực tế, có nhiều vụ án hiếp dâm mà hung thủ khai bị tiêm nhiễm bởi phim người lớn.
Phải chăng, đã đến lúc nhà trường và bậc phụ huynh nên xem xét việc giáo dục tâm lý cho các em cũng như cách quản lý đời sống mạng xã hội của con em mình. Bên cạnh đó, còn cần các các cơ quan chức năng cũng phải có biện pháp để nhanh chóng thẳng tay xóa bỏ những tài khoản đăng tải, sử dụng ngôn từ 18+ này