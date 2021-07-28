'Sốc' MXH: Nam sinh dùng từ ngữ 18+, gạ chat sex, gửi ảnh nhạy cảm vào group học sinh 2k9

Mới đây cộng đồng mạng xôn xao với đoạn tin nhắn gạ chat sex của một nam sinh 2k9. Đáng chú ý, nam sinh này tự giới thiệu là nam sinh năm 2009, tức là mới 12 tuổi. Đoạn tin nhắn này được chia sẻ rầm rộ trong các group của học sinh 2k9 khiến ai nấy đều phải giật mình với hành động này.

Cụ thể, vào tối 27/7, một tài khoản Facebook tên B.B đã lầm tưởng nick của bạn B.N là nữ nên đã chủ động nhắn tin tán tỉnh gạ sex. Thậm chí, cậu bạn 2k9 này còn dùng nhiều từ ngữ thô tục và gửi nhiều hình ảnh "nóng" nhạy cảm cho đối phương xem. Tài khoản này còn yêu cầu đối phương phải gửi lại hình ảnh nhạy cảm cho mình.