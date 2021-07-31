Cảnh nóng gây bão MXH: CSGT đạp xe đạp chở nam thanh niên 'khúm núm' ngồi sau giữa tối, biết được lý do ai cũng 'cười ngoác mồm'

Hình ảnh nam thanh niền ngồi khúm núm sau yên xe và được cảnh sát giao thông chở đã thu hút được sự chú ý của người xung quanh.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip hài hước kể về nam thanh niên được cảnh sát giao thông chở bằng xe đạp. Cụ thể, một cô gái đi trên đường và vô tình nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ, một anh cảnh sát giao thông đang chở một nam thanh niên ngồi sau yên xe lúc trời tối. Đáng chú ý, đây không phải xe chuyên dụng của cảnh sát mà là chiếc xe đạp cũ.

Hình ảnh người CSGT chở nam thanh niên khiến nhiều người chú ý - Ảnh chụp màn hình

Người cảnh sát giao thông vẫn mặc đồng phục, đội mũ mũ bảo hiểm, trong khi đó anh chàng thanh niên ngồi sau khúm núm. Cảnh tượng đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Hóa ra lý do khiến anh chàng bị bắt là bốc đầu xe đạp - Ảnh cắt từ clip

Sau khi cô gái lại gần và hỏi chuyện anh thanh niên: "Em ơi sao bị bắt vậy? Không đeo khẩu trang à?". Trái với dự đoán của cô gái, anh CSGT cho biết nam thanh niên này mắc lỗi vi phạm giao thông là đi xe đạp...bốc đầu. Câu trả lời của anh CSGT không chỉ khiến cô gái mà cả cộng đồng mạng bật cười.

Vì vậy, dù đang sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào để di chuyển thì thiết nghĩ mỗi người nên có ý thức tự giác trong việc chấp hành luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả người khác nữa nhé!

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