Sau khi âm thầm theo dõi người ăn xin bị tàn tật, anh thanh niên vừa bất ngờ vừa buồn râu khi phát hiện người ăn xin hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn có xe hơi riêng.

Sau khi âm thầm theo dõi người ăn xin bị tàn tật, anh thanh niên vừa bất ngờ vừa buồn rầu khi phát hiện người ăn xin hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn có xe hơi riêng.

Ở bất cứ thành phố nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh những người ăn xin, tàn tật đang mưu sinh trên đường phố. Cậu thanh niên người Trung Quốc trong một lần lên thành phố vô tình nhìn thấy một chàng trai trẻ bị liệt cả hai chân đang nằm bên vệ đường để xin tiền của những người đi đường.

Màn 'lột xác' của gã ăn xin tàn tật khiến anh chàng sửng sốt - Ảnh Sina

xót thương cho hoàn cảnh của chàng thanh niên tàn tật, chàng thanh niên đó đã để lại cho người ăn xin một tờ tiền 5 tệ ( xấp xỉ 17 ngàn VNĐ). Tuy nhiên, người nhận lại có thái độ kỳ lạ khiến chàng thanh niên tò mò và quyết định âm thầm theo dõi người ăn xin này để tìm ra sự thật.

Điều khiến cho người thanh niên này không thể ngờ, cuối ngày làm việc, người ăn xin đã tìm tới một nơi vắng vẻ và cởi bộ đồ rách rưới trên người anh ta và mặc lên một bộ đồ bình thường. Thậm chí, đôi chân của anh ta cũng không hề bị tàn tật. Chưa dừng lại đó, nam thanh niên tiếp tục "đứng hình" khi kẻ ăn xin này còn sở hữu cả một chiếc xe ô tô riêng. Tận mắt chứng kiến màn "lột xác" ngoạn mục của người anh xin, anh chàng thanh niên vô cùng sửng sốt và tức giận và đoán rằng đây có vẻ như là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Không chỉ ở Trung Quốc, tại Việt Nam nhiều kẻ xấu giả làm người tàn tật, đau yếu, khó khăn để lợi dụng lòng nhân ái của cộng đồng, để được giúp đỡ. Những kẻ này thường xuất hiện tại những nơi có đông người qua lại như: chợ, nơi dừng đèn đỏ,... Thậm chí nhiều kẻ còn sử dụng nhiều chiêu trò, kịch bản để lừa gạt tấm lòng của các nhà hảo tâm. Lừa gạt lòng thương và sự đồng cảm của người khác để trục lợi cá nhân là một hành động đáng lên án.

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