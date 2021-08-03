Tên sát nhân đã cố gắng "vượt ngục" trước sự chứng kiến của thẩm phán và các cảnh sát

Tại tòa án Scherbinsky, Nga vừa qua vừa xảy ra một trường hợp "dở khóc dở cười" khi Leonid Greyser, bị cáo của một vụ án giết người, đã cố gắng để tẩu thoát ngay khi phiên tòa đang diễn ra và có sự chứng kiến của rất nhiều người.

Greyser đang cố tìm cách trốn thoát khi phiên tòa đang diễn ra - Ảnh chụp màn hình

Greyser là kẻ sát nhân trong một vụ án nghiêm trọng. Được biết, hắn đã sát hại chính chị gái của mình, và đổ tại quỷ Satan cho hành vi của bản thân. Tại thời điểm gây án, bị cáo mới chỉ 18 tuổi. Sau khi ra tay sát hại chị gái, Greyser đã lột quần áo, và vẽ lên người và mặt của nạn nhân biểu tượng của quỷ dữ. Các nhân chứng cho biết, hắn đã gào lên đòi "giải thoát hắn khỏi Satan." Cảnh sát cũng đã tìm thấy ma túy trong căn hộ của hắn.