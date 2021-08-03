Tên sát nhân đã cố gắng "vượt ngục" trước sự chứng kiến của thẩm phán và các cảnh sát

Bị cáo Leonid Greyser đã cố gắng "tẩu thoát" bằng cách leo lên trần nhà khi đang tòa đang xử án.
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Tại tòa án Scherbinsky, Nga vừa qua vừa xảy ra một trường hợp "dở khóc dở cười" khi Leonid Greyser, bị cáo của một vụ án giết người, đã cố gắng để tẩu thoát ngay khi phiên tòa đang diễn ra và có sự chứng kiến của rất nhiều người.
Greyser là kẻ sát nhân trong một vụ án nghiêm trọng. Được biết, hắn đã sát hại chính chị gái của mình, và đổ tại quỷ Satan cho hành vi của bản thân. Tại thời điểm gây án, bị cáo mới chỉ 18 tuổi. Sau khi ra tay sát hại chị gái, Greyser đã lột quần áo, và vẽ lên người và mặt của nạn nhân biểu tượng của quỷ dữ. Các nhân chứng cho biết, hắn đã gào lên đòi "giải thoát hắn khỏi Satan." Cảnh sát cũng đã tìm thấy ma túy trong căn hộ của hắn.
Cụ thể, trong phiên tòa xử án, bất chấp sự có mặt của các thẩm phán và cảnh sát, Leonid Greyser đã cố gắng trèo lên lồng kính, gỡ những tấm phông để leo lên trần nhà để cố gắng tẩu thoát trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người.
Tuy nhiên, cuộc đào tẩu này nhanh chóng bị cảnh sát trấn áp bằng dùi cui và súng điện, ngay sau đó khi đang cố tình bám vào trần nhà. Kẻ sát nhân thậm chí còn làm rơi mất cả quần trong quá trình "vượt ngục".
Sau khi cuộc "vượt ngục" bất thành này được một người đăng tải lên mạng đã thu hút được rất nhiều người bình luận. Một số người thấy nó khá hài hước và tỏ ra khó hiểu với hành động của gã sát nhân. Một số khác lại coi đây là một hành động nguy hiểm và coi thường pháp luật. Hiện tại, clip này vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.