Bước đầu xác định, thi thể này đã bị những kẻ trộm mộ đào lên rồi kéo lôi và nằm dưới mương khoảng 39 ngày. Điều đáng lên án là bọn mộ tặc này còn có những hành động man rợ như nhổ tóc, lấy hết quần áo của thi thể, buộc dây vào cổ thi thể kéo lê trên đất rồi vùi thi thể xuống vũng bùn khiến nhiều người căm phẫn. Những hành động này khiến cho cái xác hàng nghìn năm tuổi hoàn toàn không thể nhận dạng được. Nếu không phải nhân viên vụ án nhanh chóng xử lý, có lẽ thi hài cổ đại này sẽ biến thành bùn đất.

Tháng 3/1994, cả Trung Quốc rúng động bởi vụ việc một một người dân thôn Quách Điếm phát hiện một thi hài cổ nằm dưới mương đầy bùn bên ngoài khu mộ cổ có tên là "Quách Gia Cương số 1". Sau khi xem xét hiện trường, đội chuyên án xác định đây là một vụ án trộm mộ có quy mô lớn và có tính chất nghiêm trọng.

Qua điều tra, họ phát hiện đường hầm này có độ sâu hơn 5m, chạm tới khoang đầu của mộ thất. Xung quanh tường mộ thất bị cạy tung. Mộ thất rộng hơn 10 mét vuông và cao hơn 2 mét, ở giữa có một cỗ quan tài rất to, dày 7 đến 8 tấc bị khoét một lỗ có đường kính khoảng 1 mét. Đây chắc chắn là mộ của tầng lớp quý tộc.

Ngoài thi thể cổ, cảnh sát trưởng Vương Hải Lâm còn phát hiện bọn mộ tặc còn đào một hố lớn có đường kính khoảng 1,5 mét trong ngôi mộ, xung quanh lối vào là những mảng đất sét loang lổ và những mảnh vụn quan tài sơn mài đen.

Hình ảnh thi hài được trục vớt dưới mương - Ảnh: Internet

Ngoài thi hài cổ này cảnh sát còn thu hồi được hơn 20 văn vật quý hiếm như sách làm từ thẻ tre, tơ lụa, trang sức... Tất cả đều có giá trị rất lớn đối với lịch sử đất nước tỷ dân bởi những tài liệu ghi chép về thời Chiến Quốc vốn dĩ đã rất ít ỏi.

Theo ban chuyên án, vụ án này có liên quan đến nhiều người dân trong thôn Quách Điếm. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đến từng hộ dò hỏi tình hình và vận động mọi người cung cấp manh mối. Sau 2 ngày, một bức thư nặc danh báo rằng Lý Thế Bưu, một cán bộ thôn đã ngấm ngầm cấu kết với bọn mộ tặc để kiếm lợi từ việc đào trộm mộ lấy cổ vật.

Không dừng lại đó, trong 5 ngày đã có 9 bức thư khác được gửi đến. Điều khiến dư luận chấn động là bởi có bức thư tố cáo rằng nhóm người đào trộm mộ có hơn chục người tham gia, trong đó có Lý Nghi Hải và Quách Hiếu Bình cầm đầu, Lý Hoa, Lý Tân... Nhóm người này đã vào trong một ngôi mộ cổ có thi thể phụ nữ vẫn như đang nằm ngủ và lấy đi rất nhiều cổ vật có giá trị. Sau đó, 3 người trong thôn dân tham gia vào vụ "ngôi mộ Quách Gia Cương số 1" ra đầu thú và mang nộp 14 cổ vật đã lấy ở trong mộ. Quách Hiếu Bình, Lý Tân, Lý Hoa lập tức bị công an bắt giữ, riêng tên đầu sỏ Lý Nghi Hải đã cao chạy xa bay để trốn tội.

Hiện tại, thi thể của người phụ nữ này đang được bảo tồn tại bảo tàng thành phố Kinh Môn - Ảnh: Internet

Theo lời khai của đám mộ tặc, bọn chúng đã 2 lần vào hầm mộ này. Lần đầu lấy được hơn 10 thứ gồm tượng gỗ, một bộ nhạc khí Sở Quốc, gương đồng và các hộp bằng tre. Lần thứ hai quay lại bọn chúng quyết định mở nắp quan tài vì nghĩ rằng người xưa hay cất giấu vàng bạc châu báu trong thi hài nên đã buộc dây thừng vào cổ thi hài và kéo ra khỏi hầm mộ. Tuy nhiên khi xem xét khắp người thi hài nhưng không tìm thấy gì.

Lý Nghi Hải sau khi thấy tấm vải lụa đẹp quấn quanh thi thể nên đã lột lấy tấm vải và cho vào bao tải. Xong việc bọn chúng cầm dây thừng buộc ở cổ kéo thi hài qua mấy thửa ruộng và cỏ dại đến chỗ cách mộ cũ khoảng hơn 30m rồi vùi xuống một cái mương đầy bùn đất. Với sự tàn nhẫn như vậy, bọn mộ tặc đáng phải chịu hình phạt nặng nhất trước pháp luật. Riêng tên Lý Nghi Hải, sau 23 năm lẩn trốn thì vào năm 2017, đã bị bắt và chịu mức án tử hình. Đây đúng là quả báo đối với kẻ đã xâm hại mộ phần và có hành động dã man.

Tên Lý Nghi hải khi bị bắt vào năm 2017 - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý, khi 26 vị chuyên gia của Ủy ban di sản Trung Quốc tiến hành giám định, ai nấy cũng kinh ngạc khi phát hiện da của xác chết cổ này thực sự vẫn còn tính đàn hồi, ước chừng người phụ nữ cao 1,62m và được bảo tồn từ thời Chiến Quốc cách đây đã 2400 năm.

Bên cạnh đó, dù bị di chuyển và ném xuống mương nhưng thi hài cổ này không hề bị thối rữa, các chi vẫn có thể uốn cong, đã chuyển sang màu đen và đầy ắp những vết sẹo. Da ở hông, bắp chân, bàn tay phải và gót chân bị tổn thương nghiêm trọng, khớp háng và xương cổ đã bị đứt rời. Sợi dây thừng vẫn buộc vào cổ, dưới sợi dây còn có một vết sẹo sâu.

Các chuyên gia cho rằng đây là thi thể cổ nhất Trung Quốc được tìm thấy hoàn chỉnh về ngoại hình và xương cốt - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, đây là thi thể cổ nhất Trung Quốc được phát hiện với hình dạng hoàn chỉnh nhất và có thể coi là một bảo vật quốc gia quý hiếm, có giá trị nghiên cứu lịch sử, khoa học và nghệ thuật vô cùng cao. Thậm chí nếu không bị bọn mộ tặc đối xử tàn nhẫn thì vẫn sẽ giữ được da dẻ tươi sáng, mềm mại.

Hiện tại, thi hài người phụ nữ từ thời Chiến Quốc hiện vẫn đang được bảo tồn tại bảo tàng thành phố Kinh Môn, Trung Quốc.