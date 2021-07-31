Vừa chôn cất, người vợ liên tục về báo mộng 'có sợi dây quấn trên đầu' cho chồng, khai quật mộ phần ai nấy đều 'thất kinh'

Tâm linh - Tử vi 31/07/2021 07:24

Người chồng liên tục mơ thấy người vợ mới mất về báo mộng phải tháo sợi dây buộc ở trên đầu, bán tín bán nghi, người chồng quyết định khai quật ngôi mộ và sự thật khiến ai nấy đều sợ hãi.

Mới đây, theo truyền thông Indonesia, ngày 12/7, một người phụ nữ tại làng Bulusan, quận Karangdowo, Klaten, miền Trung Java, Indonesia đã lên cơn đau tim và đột ngột qua đời ở tuổi 54. Cô được gia đình tổ chức tang lễ và an táng ngay vào ngày hôm sau.

Sau khi an táng cho người vợ xong, người chồng ngày nào cũng mơ thấy vợ trong giấc mơ. Cụ thể, người chồng tiết lộ trong giấc mơ, người vợ đã khuất liên tục nhắc đến sợi dây pocong buộc trên đầu cô chưa được cởi. Cô còn yêu cầu chồng phải giải quyết chuyện này.

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Ngôi mộ của người phụ nữ được khai quật để tháo bỏ vì dây pocong - Ảnh: Kumparan News

Ban đầu, người chồng không tin vào điều này và chỉ cho rằng anh vì quá thương nhớ người vợ quá cố mà có giấc mơ đó. Nhưng linh tính lại mách bảo anh, hẳn có chuyện gì bất thường đã xảy ra. Cuối cùng, sau nhiều đắn đó, suy tính, người chồng quyết định quật mộ của người quá cố mới chôn cất vào ngày 18/7/2021 (mới được 7 ngày) và bật nắp quan tài để làm sáng tỏ mọi chuyện.  

Sau khi nắp quan tài được mở ra, người chồng chết lặng vì quả thực sợi dây pocong buộc trên đầu vợ đã mất vẫn chưa được tháo. Người chồng đã nhanh chóng tháo bỏ sợi dây và làm lại lễ an táng cho vợ mình. Trưởng làng Heri Purwoko và cảnh sát trưởng quận Aleg Ipanudin cũng xác nhận sự việc.

len con dau tim
Người chồng chết lặng khi nhìn thấy chiếc dây Pocong trên đầu vợ - Ảnh: Detik News

Được biết, người phụ nữ vừa qua đời không chết vì nhiễm Covid-19 nên đơn vị y tế không cần hỗ trợ, chỉ có người dân xung quanh và cảnh sát giúp đỡ.

Theo truyền thống của người Indonesia, khi một người qua đời, trước khi được an táng, người người đã khuất sẽ được quấn quanh cơ thể bằng một miếng vải trắng và buộc dây ở đỉnh đầu, thân và dưới chân. Theo tín ngưỡng tôn giáo, sợi dây này phải được tháo ra trước khi đóng nắp quan tài và lấp đất để linh hồn người chết có thể siêu thoát. Nếu không những xác chết này sẽ thành xác sống và nhảy ra khỏi mộ, trở thành Pocong.

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Từ khóa:   sợi dây Pocong Covid- 19 khai quật mộ

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