Ngày 19/7 vừa qua, Abhigya Anand "thần đồng tiên tri" của Ấn Độ vừa đưa ra 4 mốc thời gian quan trọng mà thế giới phải đối mặt, đáng chú ý là tình hình dịch bệnh Covid-19.

Abhigya Anand là một cậu bé sinh năm 2006 tại Ấn Độ. Hiện tại, Abhigya đang thực hiện nghiên cứu chiêm tinh ở cấp độ tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính tại Đại học Chiêm tinh Divya Jyothi. Cậu còn được coi là “Thần đồng thế giới” hay "thần đồng tiên tri" về bộ môn này. Abhigya đã thuộc lòng kinh điển “Bhagavad Gita” của Ấn Độ giáo và có thể đọc hiểu tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Tamil, tiếng Sindhi, tiếng Hindi và tiếng Kannada. Cậu và em gái có một kênh Youtube với hơn 700 video, trong đó có 300 video về các dự đoán chiêm tinh. Abhigya chỉ mới 14 tuổi đã trở thành nhà chiêm tinh trẻ nhất trên thế giới am hiểu tường tận kinh Vệ Đà và hệ thống y học Hindu truyền thống Ayurveda. Thuật chiêm tinh của Ấn Độ hay “Chiêm tinh Vệ Đà” vốn là bộ môn khoa học cổ của Ấn Độ bắt nguồn từ 2000 năm trước đây, căn cứ vào cung hoàng đạo, chòm sao, hành tinh, vận động các các thiên thể… để tiên đoán về trái đất và con người.

Abhigya Anand - 'Thần đồng tiên tri' của Ấn Độ - Ảnh: Chụp màn hình kênh Youtube NV Ngày 19/7 vừa qua, Abhigya Anand vừa đăng tải một video mới và đưa ra dự đoán rằng, thế giới sẽ phải đối mặt với "làn sóng dịch thứ ba" trong vài tháng tới. Tuy nhiên cậu bé cũng cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và thời kỳ tồi tệ nhất sẽ rơi vào tháng 4 năm sau. Nhà chiêm tinh học trẻ tuổi nhất thế giới tiết lộ 4 mốc thời gian quan trọng mà thế giới sẽ phải đối mặt như sau:

Clip dự đoán mới của Abhigya Anand - Ảnh chụp màn hình Vào giữa tháng 7/2021: Lúc này thế giới sẽ phải đối mặt với thay đổi mạnh mẽ, phát sinh rất nhiều sự kiện, tuy nhiên đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngoài ra, sau khi sao Mộc bắt đầu di chuyển ngược vào ngày 21/7, tình huống xấu sẽ thể hiện càng rõ rệt. Từ tháng 6 đến tháng 11/2021: Bất luận là quốc gia nào cũng đều sẽ phải đối mặt với làn sóng bệnh dịch lần thứ 3, nhưng quy mô của đợt dịch này sẽ nhỏ hơn làn sóng dịch lần thứ 2 đã diễn ra trước đó, vì đợt [dịch Covid-19] chấn động lớn nhất sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4/2022 khi sao Mộc và sao Thổ gặp nhau, vì vậy có lẽ nó chỉ có thể được coi là làn sóng dịch thứ 2,5. Ngày 21/12/2021 (thời điểm sao Hỏa và sao Thổ gặp nhau): Sau khi bước vào mùa đông, tình hình dịch bệnh sẽ tồi tệ hơn. Nhưng tình hình kinh tế sẽ bắt đầu hồi phục và sẽ không phải đối mặt với một cú sốc khác cho đến khoảng tháng 4/2022 mới phải đối diện với những khó khăn mới. Tháng 4/2022 (thời điểm sao Mộc và sao Thổ gặp nhau): Những biến động lớn chính thức bắt đầu, cả thế giới sẽ phải đối mặt với những sự kiện và thay đổi khác nhau, nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng, và giai đoạn biến động này sẽ ảnh hưởng đến tình hình toàn cầu trong tương lai. Những thông tin mà nhà chiêm tinh học trẻ tuổi nhất thế giới vừa tiết lộ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

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