'Thần đồng tiên tri' Ấn Độ dự đoán về tình hình dịch bệnh Covid-19, tháng 4/2022 thế giới sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mới?

Tâm linh - Tử vi 26/07/2021 10:55

Ngày 19/7 vừa qua, Abhigya Anand "thần đồng tiên tri" của Ấn Độ vừa đưa ra 4 mốc thời gian quan trọng mà thế giới phải đối mặt, đáng chú ý là tình hình dịch bệnh Covid-19.

Abhigya Anand là một cậu bé sinh năm 2006 tại Ấn Độ. Hiện tại, Abhigya đang thực hiện nghiên cứu chiêm tinh ở cấp độ tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính tại Đại học Chiêm tinh Divya Jyothi. Cậu còn được coi là “Thần đồng thế giới” hay "thần đồng tiên tri" về bộ môn này. Abhigya đã thuộc lòng kinh điển “Bhagavad Gita” của Ấn Độ giáo và có thể đọc hiểu tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Tamil, tiếng Sindhi, tiếng Hindi và tiếng Kannada. Cậu và em gái có một kênh Youtube với hơn 700 video, trong đó có 300 video về các dự đoán chiêm tinh. 

Abhigya chỉ mới 14 tuổi đã trở thành nhà chiêm tinh trẻ nhất trên thế giới am hiểu tường tận kinh Vệ Đà và hệ thống y học Hindu truyền thống Ayurveda. Thuật chiêm tinh của Ấn Độ hay “Chiêm tinh Vệ Đà” vốn là bộ môn khoa học cổ của Ấn Độ bắt nguồn từ 2000 năm trước đây, căn cứ vào cung hoàng đạo, chòm sao, hành tinh, vận động các các thiên thể… để tiên đoán về trái đất và con người.

Abhigya Anand
Abhigya Anand - 'Thần đồng tiên tri' của Ấn Độ - Ảnh: Chụp màn hình kênh Youtube NV 

Ngày 19/7 vừa qua, Abhigya Anand vừa đăng tải một video mới và đưa ra dự đoán rằng, thế giới sẽ phải đối mặt với "làn sóng dịch thứ ba" trong vài tháng tới. Tuy nhiên cậu bé cũng cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và thời kỳ tồi tệ nhất sẽ rơi vào tháng 4 năm sau.

Nhà chiêm tinh học trẻ tuổi nhất thế giới tiết lộ 4 mốc thời gian quan trọng mà thế giới sẽ phải đối mặt như sau:

Abhigya Anand
Clip dự đoán mới của Abhigya Anand - Ảnh chụp màn hình 

Vào giữa tháng 7/2021: Lúc này thế giới sẽ phải đối mặt với thay đổi mạnh mẽ, phát sinh rất nhiều sự kiện, tuy nhiên đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngoài ra, sau khi sao Mộc bắt đầu di chuyển ngược vào ngày 21/7, tình huống xấu sẽ thể hiện càng rõ rệt.

Từ tháng 6 đến tháng 11/2021: Bất luận là quốc gia nào cũng đều sẽ phải đối mặt với làn sóng bệnh dịch lần thứ 3, nhưng quy mô của đợt dịch này sẽ nhỏ hơn làn sóng dịch lần thứ 2 đã diễn ra trước đó, vì đợt [dịch Covid-19] chấn động lớn nhất sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4/2022 khi sao Mộc và sao Thổ gặp nhau, vì vậy có lẽ nó chỉ có thể được coi là làn sóng dịch thứ 2,5.

Ngày 21/12/2021 (thời điểm sao Hỏa và sao Thổ gặp nhau): Sau khi bước vào mùa đông, tình hình dịch bệnh sẽ tồi tệ hơn. Nhưng tình hình kinh tế sẽ bắt đầu hồi phục và sẽ không phải đối mặt với một cú sốc khác cho đến khoảng tháng 4/2022 mới phải đối diện với những khó khăn mới.

Tháng 4/2022 (thời điểm sao Mộc và sao Thổ gặp nhau): Những biến động lớn chính thức bắt đầu, cả thế giới sẽ phải đối mặt với những sự kiện và thay đổi khác nhau, nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng, và giai đoạn biến động này sẽ ảnh hưởng đến tình hình toàn cầu trong tương lai.

Những thông tin mà nhà chiêm tinh học trẻ tuổi nhất thế giới vừa tiết lộ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Đàn ông có những bộ phận này NHỌN, XOĂN CỨNG là dấu hiệu của người ưa bạo lực, dễ "đi đường quyền", chị em nên 'tránh xa 100m'

Đàn ông có những bộ phận này NHỌN, XOĂN CỨNG là dấu hiệu của người ưa bạo lực, dễ "đi đường quyền", chị em nên 'tránh xa 100m'

Theo nhân tướng học, một số đặc điểm trên gương mặt như lông mày, mắt, gò má sẽ cho chị em biết đôi phần về nét tính cách của người đàn ông. 

Xem thêm
Từ khóa:   chiêm tinh học dịch covid-19 thần đồng tiên tri Ấn Độ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 42 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 42 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 42 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 5 giờ 11 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh