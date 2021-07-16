Đàn ông có những bộ phận này NHỌN, XOĂN CỨNG là dấu hiệu của người ưa bạo lực, dễ "đi đường quyền", chị em nên 'tránh xa 100m'

Tâm linh - Tử vi 16/07/2021 09:40

Theo nhân tướng học, một số đặc điểm trên gương mặt như lông mày, mắt, gò má sẽ cho chị em biết đôi phần về nét tính cách của người đàn ông. 

Thời gian vừa qua, cụm từ "đi đường quyền" liên tục được cộng đồng mạng sử dụng để chỉ những người đàn ông có thói quen đụng tay, đụng chân đánh phụ nữ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn bản thân có thể gặp được người đàn ông luôn yêu thương, chiều chuộng mình. Theo nhân tướng học, dưới đây là một số đặc điểm trên khuôn mặt dự đoán một người đàn ông có tướng vũ phu, chị em có thể tham khảo:

Lông mày giao nhau

tuong vu phu
 Người có lông mày dường như giao nhau tính cách dễ nóng giận, khó làm chủ được bản thân - Ảnh minh họa, Yan

Theo nhân tướng học, người đàn ông có đầu lông mày quá gần, dường như giao nhau cho thấy họ là người có tính tình khá nóng nảy. Người có đặc điểm này khó kiềm chế được cảm xúc, ăn nói cộc lốc và rất vũ phu. Họ thường dùng tay chân để giải quyết mọi việc mà không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Ngoài ra, nếu hai hàng lông mày mọc lộn xộn, các sợi lông mày đâm ngược lên trên, không theo một trật tự nhất định, rất có thể đối phương là người dữ tướng. Người đàn ông này thường dễ cáu kỉnh, nóng giận và bực tức, không thể làm chủ được bản thân mình, tính như “Trương Phi”.

Đối với người đàn ông có những đặc điểm trên, chị em cần cư xử nhã nhặn, nhu mì, không nên cố “chọc vào tổ kiến lửa”, cũng không nên tỏ ý tranh cãi khi thấy họ có dấu hiệu nóng giận, kẻo rước họa vào thân.

Tai dài nhọn, dái tai mỏng

dan ong co tuong vu phu
 Dái tai mỏng là người ưa bạo lực - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, người nào có tai dài nhọn, phần dưới tai mỏng thường mang tướng vũ phu, ưa bạo lực. Họ có thể “ra đường quyền” với phái nữ trước đám đông mà không suy nghĩ. Đặc biệt, nếu tai phía trên nhọn như tai mèo, cho thấy người này càng có tính khí nóng giận thất thường, dễ bị kích động, thiếu lí trí. Nếu chị em chọc vào cục tức của họ, sẽ rất dễ bị tổn thương. 

Tóc xoăn, thô cứng

Người đàn ông có mái tóc ngắn, sợi xoăn mà thô cứng thì tính cách thường thẳng thắn, nóng nảy. Bất cứ chuyện gì không vừa ý cũng có thể tranh cãi với người khác. Trong cuộc sống vợ chồng, người này hiếm khi nhường nhịn đối phương, bất đồng lên cao, đầu óc không còn tỉnh táo thì rất dễ dẫn đến tranh cãi nảy lửa, trở thành 1 người đàn ông vũ phu, sẵn sàng dùng hành động để đàn áp đối phương.

Gò má cao, bạnh ngang

dan ong co tuong vu phu
Người có xương gò má gồ ra và quai hàm bạnh dễ nóng tính - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông có xương gò má cao thường bảo thủ, thích chỉ đạo, luôn muốn làm theo ý mình. Họ không cần nghe lời khuyên, tư vấn của bất kì ai và nếu bị ai động chạm, họ sẽ lập tức nổi nóng, cáu kỉnh vô thức. Người sở hữu dấu hiệu này thường ngang ngược, khó bảo, thích phô trương sức mạnh và rất hung dữ. Trong cuộc sống vợ chồng, nếu cả hai đều cố giành phần thắng thì phụ nữ sẽ rất dễ bị “tung cước”. Do đó, chị em cần xem người bạn đời của mình có đặc điểm này không, để từ đó tiết chế cảm xúc của bản thân.

Mắt to không có thần sắc

Trong 5 ngũ quan của con người, mắt là bộ phận quan trọng nhất. Vì thế, khi muốn biết được có nên lấy người đàn ông nào đó làm chồng hay không, phái nữ nên để ý đến mắt của anh ta. Nếu đối phương có đôi mắt to nhưng thiếu thần sắc, rất có thể họ sẽ mang tính khí nóng nảy.

Nếu mất kiên trì hoặc gặp điều không may trong cuộc sống, anh ta rất hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, số phận, hoặc tìm bạn để trút giận. Cũng vì lẽ này, phụ nữ khi ở cạnh những người như vậy thường khó có được hạnh phúc.

*Tất cả những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm từ thuật xem tướng của người xưa, không được khoa học chứng minh. Để biết được người đàn ông có tính cách như thế nào, bạn cần có thời gian quan sát, tìm hiểu mới có được sự đánh giá chính xác. 

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