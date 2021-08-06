Sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm, Lê Bống tung bộ ảnh "cô hầu gái" tạo dáng nhạy cảm

Đời sống 06/08/2021 16:57

Trên trang Facebook cá nhân, Lê Bống vừa đăng tải bộ ảnh mặc trang phục "cô hầu gái", đeo mặt nạ và tạo dáng phản cảm.

Thời gian gần đây, cái tên Lê Bống liên tục được cộng đồng mạng nhắc đến với hàng loạt tin đồn thị phi. Mới đây, nhất là tin đồn hotgirl Lê Bống lộ clip "nhạy cảm" dài 7 phút. Trước những tin đồn này, mọi nhất cử nhất động của Lê Bống luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Le Bong
 Bài đăng của Lê Bống trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: chụp màn hình FBNV
Le Bong
Lê Bống trong trang phục 'cô hầu gái', đeo mặt nạ - Ảnh: FBNV 
Le Bong
Le Bong
Lê Bống với cách tạo dáng nạy cảm - Ảnh: FBNV 

Tuy nhiên, ngày 5/8 vừa qua khi tin đồn lộ clip "nóng" chưa kịp nguội thì Lê Bống tiếp tục đăng tải dòng trạng thái: "Đừng hỏi em có thích con trai hút thuốc hay không! Em thích anh rồi thì anh có hút pháo hoa em cũng thích". Cùng với đó là loạt hình ảnh cô mặc trang phục "cô hầu gái", đeo mặt nạ và tạo dáng vô cùng nhạy cảm tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Le Bong
Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cách tạo dáng của hot TikToker là quá đà, phản cảm - Ảnh: Chụp màn hình 

Trong số đó, nhiều người tỏ ra thất vọng và ngao ngán với cách tạo dáng phản cảm, thô thiển của cô. Một số khác lại cho rằng Lê Bống là một người trẻ và chỉ đang muốn thể hiện mình qua bộ ảnh mà thôi. 

Le Bong
 Lê Bống là một trong những hotgirl có lượt follow 'khủng' trên nền tảng mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Lê Bống hiện tại là TikToker nổi tiếng khi cô sở hữu hơn 7 triệu lượt follow. Sở hữu thân hình gợi cảm và gương mặt xinh đẹp, cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng cùng với đó là lượng fan hùng hậu. Biệt danh “hotgirl sở hữu body vạn người mê” cũng gắn liền với tên tuổi của cô.

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