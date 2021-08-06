Sau nghi vấn lộ clip nhạy cảm, Lê Bống tung bộ ảnh "cô hầu gái" tạo dáng nhạy cảm

Thời gian gần đây, cái tên Lê Bống liên tục được cộng đồng mạng nhắc đến với hàng loạt tin đồn thị phi. Mới đây, nhất là tin đồn hotgirl Lê Bống lộ clip "nhạy cảm" dài 7 phút. Trước những tin đồn này, mọi nhất cử nhất động của Lê Bống luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bài đăng của Lê Bống trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: chụp màn hình FBNV

Lê Bống trong trang phục 'cô hầu gái', đeo mặt nạ - Ảnh: FBNV

Lê Bống với cách tạo dáng nạy cảm - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ngày 5/8 vừa qua khi tin đồn lộ clip "nóng" chưa kịp nguội thì Lê Bống tiếp tục đăng tải dòng trạng thái: "Đừng hỏi em có thích con trai hút thuốc hay không! Em thích anh rồi thì anh có hút pháo hoa em cũng thích". Cùng với đó là loạt hình ảnh cô mặc trang phục "cô hầu gái", đeo mặt nạ và tạo dáng vô cùng nhạy cảm tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.