Rùng mình với hành động của 2 người gồm nam và nữ quay lại cảnh nam thanh niên bị đẩy xuống sông tử vong ở Nhật Bản, cộng đồng mạng đã truy tìm danh tính của 2 người này này, nhưng lời giải thích đầy mâu thuẫn khiến netizen khó chấp nhận.

Tối ngày 2/8, cộng đồng mạng liên tục xuất hiện clip một thanh niên bị hành hung và đẩy xuống sông tử vong tại Osaka, Nhật Bản. Vụ việc ngay lập tức thu hút được sự chú ý của dư luận không chỉ bởi tính chất man rợ của kẻ ác mà còn là thái độ của những người quay clip trước cái chết tức tưởi của nạn nhân càng khiến dư luận thêm căm phẫn. Cụ thể, những người quay clip cũng chính là nhân chứng của vụ án, từ đầu đến cuối 2 người nam và nữ này đã chứng kiến hành vi của kẻ ác thủ với thái độ thờ ơ, thản nhiên quay clip. Thậm chí, 1 nam thanh niên vừa quay vừa bình luận: "Thằng kia lúc đầu can xong giờ không can nữa. Đúng rồi, đạp nó xuống", "Đúng rồi, đạp xuống", sau đó liên tục văng tục, chửi bậy. Một cô gái khác thì bình luận: "Đúng rồi, đánh ch** nó đi". Chính sự vô cảm ấy đã vô tình cướp đi sự sống của một con người.

Hình ảnh thanh niên xấu số bị kẻ ác ra tay tàn độc - Ảnh chụp màn hình clip Sau một thời gian ngắn, cộng đồng mạng đã truy lùng danh tính của những người Việt Nam cười nói hả hê và cổ xúy cho hành vi vô nhân tính. Sau khi bị chỉ trích và ném đá dữ dội, cô gái nghi là người quay video clip đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân như sau: “Xin chào các bạn anh hùng bàn phím, mình là người không quay video vụ Namba và bọn mình là người đầu tiên chạy đi gọi cảnh sát và nhờ 2 người Nhật đi dán giấy thu xe gọi cứu hộ. Vậy trong số những người quay video, ai là người đi gọi cảnh sát, ai là người nhờ gọi cứu hộ, ai là người ném phao cứu hộ. Còn ai lấy video tớ gửi lên tớ ghi rõ không phải mình quay thì phải ghi rõ ràng chứ đừng nói gì để người khác hiểu lầm”.

Lời giải thích của cô gái được cho là quay clip nam thanh niên bị sát hại ở Osaka Nhật Bản - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên những lời giải thích này vẫn không đủ thuyết phục cộng đồng mạng. Nhiều người vẫn tin rằng cô gái chính là người đã cùng xuất hiện trong video với bạn nam quay clip nên để lại nhiều bình luận trái chiều trên các trang mạng xã hội. Tuy vậy, hiện tại thông tin hai người quay lại clip thanh niên bị đẩy xuống sông vẫn chưa được xác định. Dư luận phẫn nộ trước hành động của kẻ ác nhưng càng lên án dữ dội những người đã quay lại clip một cách thờ ơ lãnh đạm - Ảnh chụp màn hình Liên quan đến vụ việc, trang Yahoo News Nhật Bản đưa tin vào lúc 20 giờ 20 phút tối 2/8 (giờ địa phương), một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát báo rằng "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông". Vụ việc diễn ra tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori thuộc TP Osaka, Nhật Bản. Cảnh sát và cứu hỏa tới hiện trường để giải cứu nạn nhân sau 20 phút nhưng bệnh viện xác nhận nạn nhân đã tử vong do ngừng tim phổi. Theo lời nhân chứng kể lại, nạn nhân đã bị một người đàn ông đánh đập thậm tệ. Hai bên có vẻ như đang say xỉn và tranh cãi. Người đàn ông tìm cách đẩy nạn nhân xuống sông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát Osaka đang tiến hành điều tra nghi án. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác minh. Vụ việc này vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vụ chân dài tự lột nội y ở Huế: CĐM gọi tên Hoa hậu 'vụ ngàn đô' và Ngân 98 trong loạt ảnh nude phản cảm rình rang MXH Sau vụ việc cô gái lên cầu Tràng Tiền, Huế tự lột nội y livestream câu view, nhìn lại mới thấy cũng có rất nhiều hành động phản cảm như thế đã xảy ra. Điểm chung của những hành động này đều bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdm-truy-tim-danh-tinh-nam-nu-quay-clip-nam-thanh-nien-bi-day-xuong-song-tu-vong-o-nhat-ban-loi-giai-thich-kho-chap-nhan-415644.html