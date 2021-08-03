Sau vụ việc cô gái lên cầu Tràng Tiền, Huế tự lột nội y livestream câu view, nhìn lại mới thấy cũng có rất nhiều hành động phản cảm như thế đã xảy ra. Điểm chung của những hành động này đều bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.

Vừa qua, ngày 1/8, cộng đồng mạng xôn xao trước clip một cô gái chạy xe máy lên cầu Tràng Tiền và cởi nội y khiến dư luận lên án gay gắt. Công an TP Huế sau đó đã vào cuộc và mời cô T.T.M.T (SN 1996, trú ở phường Thủy Xuân, TP Huế) lên làm việc. Tuy nhiên, nếu nhìn lại trước đó thì đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng teen Việt có những hành động phản cảm này.

Cô gái chạy xe máy lên cầu Tràng Tiền tự cởi đồ nội y, quay clip và tung lên mạng - Ảnh: Cắt từ clip NV Trước đó, vào năm 2019 một cô gái đã khiến dư luận “dậy sóng” khi đăng tải đoạn clip ngắn lên Facebook, ghi lại cảnh cô bán khỏa thân cầm nón che ngực để tạo dáng trên nóc nhà ở phố cổ Hội An. Ngay sau khi được đăng tải, hầu hết cộng đồng tỏ ra bức xúc và lên án, chỉ trích hành động nhố nhăng, làm ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần khiết như Hội An. Cô gái từng chụp nude tại thành phố Hội An bị chỉ trích dữ dội - Ảnh: Internet Hay như người đẹp Thu Dung, trước khi vướng nghi án "buôn hương bán phấn", người đẹp gốc Hà Giang cũng khiến dư luận chú ý với bộ hình thiếu vải, phản cảm và lố lăng tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt.

Người đẹp Thu Dung với bộ ảnh ở Tuyệt Tình Cốc - Ảnh: Internet Chẳng kém cạnh Thư Dung, Ngân 98 và Mon 2k cũng từng khiến dư luận ngán ngẩm với bộ hình mặc yếm, thả rông và để lộ gần như cả vòng 3. Hai cô gái này còn chạy nhảy vui đùa, thậm chí còn có những hành động khó hiểu như chạm vào bộ phận nhạy cảm của nhau. Mới đây nhất, Ngân 98 cũng khiến dư luận "nóng mặt". Ngân 98 và Mon 2k với bộ ảnh phản cảm ở Vũng Tàu - Ảnh: Internet Cụ thể, Ngân 98 trong tình trạng bán nude, chỉ mặc mỗi quần lót. Không chỉ ăn mặc thiếu vải, hot girl thị phi này còn uốn éo một cách thoải mái ở ban công trong khi có rất nhiều người qua lại ở phía dưới. Hành động này đã nhanh chóng nhận được vô số "gạch đá" đủ xây biệt thự. Diễn viên Thu Hương với bộ ảnh nude trong hồ sen khiến dư luận 'dậy sóng' - Ảnh: Internet Sốc hơn cả, vào ngày 9/6/2019, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh diễn viên Thu Hương (sinh năm 1999) đang khỏa thân bên trong đầm sen và tạo những dáng vô cùng nhạy cảm như dùng tay che hai bầu ngực, hoặc quay hoàn toàn vòng 3 về phía ống kính người chụp. Dù nữ diễn viên và quản lý đã đăng tải và giải thích hành động của cô là vì nghệ thuật, song dư luận vẫn tiếp tục chỉ trích và cho rằng bộ ảnh làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao vốn có của hoa sen. Điểm chung của những clip, bộ ảnh này khi xuất hiện trên mạng xã hội chính là nhận vô số "gạch đá" và bức xúc từ dư luận vì những hành vi phản cảm. Không ít người còn đề nghị các cơ quan chức năng nên đưa ra phương án xử lý, xử phạt hợp lý đối với những đối tượng có hành vi phản cảm, dung tục.

Chị gái mặc quần hoa 'hổ báo' với lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 để 'thông chốt' và cái kết Lực lượng công an chỉ mất 3 giây đã trấn áp được chị gái mặc quần hoa với hành động "xấu xí", hành động nhanh như chớp sau đó khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chan-dai-tu-lot-noi-y-o-hue-cdm-goi-ten-hoa-hau-vu-ngan-do-va-ngan-98-trong-loat-anh-nude-phan-cam-rinh-rang-mxh-415636.html