Vụ chân dài tự lột nội y ở Huế: CĐM gọi tên Hoa hậu 'vụ ngàn đô' và Ngân 98 trong loạt ảnh nude phản cảm rình rang MXH

Xã hội 03/08/2021 10:38

Sau vụ việc cô gái lên cầu Tràng Tiền, Huế tự lột nội y livestream câu view, nhìn lại mới thấy cũng có rất nhiều hành động phản cảm như thế đã xảy ra. Điểm chung của những hành động này đều bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.

Vừa qua, ngày 1/8, cộng đồng mạng xôn xao trước clip một cô gái chạy xe máy lên cầu Tràng Tiền và cởi nội y khiến dư luận lên án gay gắt. Công an TP Huế sau đó đã vào cuộc và mời cô T.T.M.T (SN 1996, trú ở phường Thủy Xuân, TP Huế) lên làm việc.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại trước đó thì đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng teen Việt có những hành động phản cảm này. 

ngan 98
 Cô gái chạy xe máy lên cầu Tràng Tiền tự cởi đồ nội y, quay clip và tung lên mạng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Trước đó, vào năm 2019 một cô gái đã khiến dư luận “dậy sóng” khi đăng tải đoạn clip ngắn lên Facebook, ghi lại cảnh cô bán khỏa thân cầm nón che ngực để tạo dáng trên nóc nhà ở phố cổ Hội An. Ngay sau khi được đăng tải, hầu hết cộng đồng tỏ ra bức xúc và lên án, chỉ trích hành động nhố nhăng, làm ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần khiết như Hội An.

ngan 98
Cô gái từng chụp nude tại thành phố Hội An bị chỉ trích dữ dội - Ảnh: Internet 

Hay như người đẹp Thu Dung, trước khi vướng nghi án "buôn hương bán phấn", người đẹp gốc Hà Giang cũng khiến dư luận chú ý với bộ hình thiếu vải, phản cảm và lố lăng tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt.

ngan 98
Người đẹp Thu Dung với bộ ảnh ở Tuyệt Tình Cốc - Ảnh: Internet 

Chẳng kém cạnh Thư Dung, Ngân 98 và Mon 2k cũng từng khiến dư luận ngán ngẩm với bộ hình mặc yếm, thả rông và để lộ gần như cả vòng 3. Hai cô gái này còn chạy nhảy vui đùa, thậm chí còn có những hành động khó hiểu như chạm vào bộ phận nhạy cảm của nhau. Mới đây nhất, Ngân 98 cũng khiến dư luận "nóng mặt".

ngan 98
 Ngân 98 và Mon 2k với bộ ảnh phản cảm ở Vũng Tàu - Ảnh: Internet

Cụ thể, Ngân 98 trong tình trạng bán nude, chỉ mặc mỗi quần lót. Không chỉ ăn mặc thiếu vải, hot girl thị phi này còn uốn éo một cách thoải mái ở ban công trong khi có rất nhiều người qua lại ở phía dưới. Hành động này đã nhanh chóng nhận được vô số "gạch đá" đủ xây biệt thự.

ngan 98
 Diễn viên Thu Hương với bộ ảnh nude trong hồ sen khiến dư luận 'dậy sóng' - Ảnh: Internet

Sốc hơn cả, vào ngày 9/6/2019, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh diễn viên Thu Hương (sinh năm 1999) đang khỏa thân bên trong đầm sen và tạo những dáng vô cùng nhạy cảm như dùng tay che hai bầu ngực, hoặc quay hoàn toàn vòng 3 về phía ống kính người chụp. Dù nữ diễn viên và quản lý đã đăng tải và giải thích hành động của cô là vì nghệ thuật, song dư luận vẫn tiếp tục chỉ trích và cho rằng bộ ảnh làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao vốn có của hoa sen.

Điểm chung của những clip, bộ ảnh này khi xuất hiện trên mạng xã hội chính là nhận vô số "gạch đá" và bức xúc từ dư luận vì những hành vi phản cảm. Không ít người còn đề nghị các cơ quan chức năng nên đưa ra phương án xử lý, xử phạt hợp lý đối với những đối tượng có hành vi phản cảm, dung tục. 

Chị gái mặc quần hoa 'hổ báo' với lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 để 'thông chốt' và cái kết

Chị gái mặc quần hoa 'hổ báo' với lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 để 'thông chốt' và cái kết

Lực lượng công an chỉ mất 3 giây đã trấn áp được chị gái mặc quần hoa với hành động "xấu xí", hành động nhanh như chớp sau đó khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. 

Xem thêm
Từ khóa:   Ngân 98 - Lương Bằng Quang Hoa hậu Thư Dung Mon 2k và Ngân 98

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 51 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 51 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 20 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1