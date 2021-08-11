Gã đàn ông giả vờ gọi điện đặt hàng, kêu thiếu nữ đi ship rồi cưỡng hiếp

Xã hội 11/08/2021 22:11

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Viết Xuân về tội hiếp dâm.

Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, ngày 11/8, một lãnh đạo VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đã phê duyệt lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Viết Xuân, sinh năm 1992, trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, (đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn 5, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Hiếp dâm. Nạn nhân là cháu A., 16 tuổi 6 tháng, trú cùng xã.

Theo báo Đất Việt, qua điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 5/8, sau khi uống rượu, Xuân nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu A., nên hắn đã nhắn tin giả vờ mua mì tôm để ăn tối và nhờ cháu A. giao tới chỗ hắn. Gia đình nạn nhân buôn bán tạp hóa. 

Khoảng 10 phút sau, cháu A. đem mì đến chỗ Xuân để giao thì Xuân rủ cháu A. vào phòng nói chuyện nhưng nạn nhân kháng cự không đồng ý. Sau đó, Xuân vẫn khống chế cháu A. đưa vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. 

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 Đối tượng tại hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Đất Việt

Trong lúc Xuân đang thực hiện hành vi giao cấu thì mẹ của cháu A. gọi điện đến nên đối tượng bỏ cuộc để cho nạn nhân ra về. Về đến nhà, A. kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Ngay sau đó, gia đình cháu A. đã đến Công an để trình báo sự việc. 

Trước đó, Xuân từng làm quen và tỏ tình yêu đương với nạn nhân song không được cháu A. chấp nhận. Xuân cũng từng có 1 tiền sự về hành vi đánh người gây thương tích. Năm 2014, Xuân chuyển đến làm thuê và ở ngay trong khu tập thể của một cửa hàng vật liệu xây dựng tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong cho tới khi xảy ra vụ việc trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắk Som báo cáo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong giải quyết theo thẩm quyền. Hiện tại, Xuân đã bị bắt và đưa về cơ quan công an để tiến hành điều tra, làm rõ. 

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