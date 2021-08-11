Sau khi thấy có khói lửa bốc lên từ khu nghĩa trang, người dân hoảng hốt chạy tới thì phát hiện xác một người đàn ông bị cháy đen, qua xác định nạn nhân là bảo vệ của một công ty gần đó.

Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều ngày 10/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp với đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người dân phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy đen ở nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A.

Thi thể người đàn ông cháy đen được người dân phát hiện trong khu nghĩa trang - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện có khói bốc lên từ nghĩa trang nên đã chạy ra xem. Khi tới thì phát hiện xác của một người đàn ông cháy đen nằm sát mé tường của một công ty. Qua điều tra, xác định nạn nhân là ông N, gần 60 tuổi, quê ở Thanh Hóa, ngụ Bình Chánh. Ông N. đang làm bảo vệ cho công ty ngay cạnh nghĩ trang trên đường Phạm Văn Sáng.

Trước đó, người dân xung quanh cho biết, vào lúc hơn 8h sáng cùng ngày, ông N. sang nhà dân đối diện công ty mượn chìa khóa mở cửa cổng khu nghĩa trang để vào bên trong quét rác. Một lúc sau vẫn không thấy ông N. ra ngoài và phát hiện có lửa bốc lên trong khu nghĩa trang nên chạy vào kiểm tra thì phát hiện ông N. đã chết cháy nên báo cơ quan công an.

Đồng nghiệp của ông N. cho biết, ông N. có gia đình ở trên địa bàn huyện Bình Chánh và đã làm bảo vệ tại công ty nhiều năm nay. Do tình hình của dịch Covid-19 nên công ty chỉ còn một mình ông N. ở lại làm bảo vệ trực 24/24.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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