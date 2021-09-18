Phát hiện bị bạn gái "cắm sừng", nam thanh niên đã có màn đánh ghen khiến dư luận có phản ứng trái chiều.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh đánh ghen bất đắc dĩ của một nam thanh niên, anh chàng tỏ ra khá nóng giận và tao tới một nhà trọ. Vừa tới trước cửa một căn phòng anh này liên "tung cước" đạp bay cánh cửa và xông vào trong.

Trong căn phòng, một đôi nam nữ đang có cảnh nhạy cảm, thậm chí hành động xông vào bất ngờ của anh chàng đã khiến cặp đôi kia không kịp mặc quần áo chính tề.

Được biết, cô gái xuất hiện trong video là người yêu của anh thanh niên này. Sau khi phát hiện bạn gái vụng trộm với người khác, anh chàng đã tìm tới tận nơi để bắt quả tang. Chứng kiến sự việc đau lòng và bị phản bội, nam thanh niên đã lao vào đấm đá cặp đôi.

Nam thanh niên 'tung cước xông' vào phòng trọ bắt tại trận người yêu ngoại tình - Ảnh chụp màn hình NV

Sau khi clip được đăng tải, đoạn video đã lập tức khiến dư luận xôn xao và bàn tán. Rất nhiều netizen bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi lừa dối, không chung thủy của cô gái. Một số khác lại cho rằng anh chàng không nên quá kích động và có những hành vi bạo lực. Nhiều người khuyên anh nên bình tĩnh và sớm chia tay cô người yêu không chung thủy.

Hiện tại, video này vẫn tiếp tục thu hút sự bình luận của cộng đồng mạng.

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