CĐM ngao ngán với thái độ NHU NHƯỢC của cô vợ khi phát hiện chồng định 'dâng' mình cho bạn vẫn không muốn ly hôn

Phát hiện điều bất thường ở chồng, vợ âm thầm xem điện thoại và phát hiện người đầu gối tay ấp chê mình hôi hám không muốn ngủ chung, có quỹ đen, còn âm thầm qua lại với người yêu cũ. Đáng chú ý, anh chồng còn sẵn sàng "dâng tận miệng" vợ mình cho đồng nghiệp.

Mới đây, mạng xã hội truyền thay nhau nội dung của một người phụ nữ đã kết hôn 7 năm, cuộc sống vợ chồng được người phụ nữ này kể lại là luôn hãnh diện với mọi người về người chồng của mình. Tuy nhiên, sau một lần tình cờ đọc được tin nhắn của chồng với một người đồng nghiệp, người vợ đã hoàn toàn sụp đổ. Cụ thể, người vợ chia sẻ: "Tôi và chồng lấy nhau 7 năm nay, tôi luôn hãnh diện với bạn bè về ngoại hình và nhân cách của anh ấy.

Mấy hôm trước, tôi thấy chồng nhắn tin với ai đó rất lâu nên rất tò mò. Cho đến tối hôm qua tôi mới có cơ hội lấy điện thoại của chồng đọc tin nhắn. Những điều chồng nói với người đồng nghiệp mà tôi đã suy sụp thật sự". Đoạn tin nhắn qua lại giữa người chồng và người bạn đồng nghiệp khiến cô vợ suy sụp - Ảnh: Do nhân vật cung cấp (ngocnga...@gmail.com) Đáng chú ý, gã chồng còn khiến mọi người phẫn nộ khi không chỉ ngoại tình với người yêu cũ, chê bai vợ mà còn sẵn lòng "tặng vợ" cho đồng nghiệp. Mặc dù biết được bộ mặt thật của gã chồng đều cáng nhưng người vợ vẫn hết lòng yêu thương, thậm chí còn hỏi CĐM không biết phải làm cách nào để được chồng yêu thương. "Tôi đã yêu thương chồng bằng tất cả sự chân thành, đổi lại là sự dối trá lừa lọc. Anh có quỹ đen, anh ngủ với tình cũ. Nhưng đau nhất vẫn là chồng chê tôi hôi hám không dám ngủ cùng suốt năm nay. Tôi hận chồng nhưng vẫn không muốn bỏ anh ấy. Theo mọi người, tôi phải làm sao để được chồng yêu đây?", người vợ viết.

Hiện tại, rất nhiều người khuyên chị vợ hãy sớm dứt khoát bởi từ trước tới nay chỉ có cô mới đem lòng yêu anh ta hết mực, ngược lại người chồng của cô không hề coi trọng vợ còn làm nhiều chuyện xấu xa sau lưng. Dù có lựa chọn tha thứ và tiếp tục chung sống chắc chắn cũng không có hạnh phúc. Bên cạnh đó, một số người thì tỏ ra tức giận vì cô vợ yêu đương quá mù quáng nên mới không muốn ly hôn với một gã chồng sở khanh.

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